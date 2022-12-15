وفد من اتحاد كرة القدم يؤدي واجب العزاء لأسرة لاعب مطروح سامي سعيد

وصل إلى مدينة مرسى مطروح، منذ قليل، وفد من اتحاد الكرة المصري لكره القدم، لتقديم واجب العزاء لأسرة لاعب مطروح سامي سعيد، والذي توفى داخل ملعب نادي مطروح الرياضي خلال مباراة مطروح والسلوم في دوري القسم الثالث، إثر سقوطه بشكل مفاجئ على ارضية الملعب في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وفد اتحاد كرة القدم يصل مطروح

وضم وفد الاتحاد المصري لكرة القدم الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومصطفى عيسى رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث، حيث أديا واجب العزاء لأشقاء اللاعب الراحل سامي سعيد وأهله وأقاربه، في شادر العزاء المقام أمام منزله بمدينة مرسى مطروح.

رياضيون ورؤساء أندية يؤدون واجب العزاء

وتوجه أحمد رزق، رئيس منطقة مطروح لكره القدم، ووفد من المنطقة، ولجنة المسابقات في محافظة مطروح إلى أهل لاعب مطروح سامي سعيد، وأدوا واجب العزاء، كما حرص عدد من الرياضيين ورؤساء الأندية ولاعبي كرة القدم في الأندية المختلفة على أداء واجب العزاء في اللاعب.

وأكد رئيس المنطقة لـ«الوطن»، أن اعضاء المنظومة الكروية ما زالوا في حالة صدمة شديدة بسبب وفاة اللاعب داخل أرضية الملعب أثناء المباراة، إثر تعرضه لهبوط مفاجئ في الدوره الدموية وسكتة قلبية.

كان أهالي مطروح والرياضيون شيعوا أمس جنازة اللاعب عقب أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد الفتح بمطروح، وتم دفنه في مقابر عزبة المغاربة، وهي المقابر العموميه بمطروح وسط حضور كبير من جميع أطياف أهالي المحافظه في جنازة مهيبة.