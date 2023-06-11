عاجل.. اتفرج على الأهلي والوداد ببلاش.. قناتان مجانيتان تنقلان اللقاء

يبحث المتابعون والمشاهدون في الوقت الحالي، عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي، في إياب مباراة نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والوداد البيضاوي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويستعرض "الوطن"، القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي ضد الوداد البيضاوي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ، حيث من المقرر أن تذاع مباراة الفريقين عبر قناة bien sports hd، بتعليق المعلق التونسي رؤوف خليف.

وإليكم القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث من المقرر أن تذاع المباراة على قناة تايم سبورتس التردد الأرضي، إضافة إلى قناة المغربية الرياضة التي حصلت على حقوق بث المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأحد.

موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب مركب الخامس، وسط حضور جماهيري يتعدي 50 ألف متفرج لأصحاب الأرض.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، محمد هاني

وفي خط الوسط: اليو ديانج، حمدي فتحي، مروان عطية

خط الهجوم: بيرسي تاو، كهربا، حسين الشحات.