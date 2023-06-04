حضور جماهيري كبير بكفر الشيخ لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي (صو)

حرصت أعداد كبيرة من المشجعين وجماهير محافظة كفر الشيخ على مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي، التي بدأت فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد، باستاد القاهرة الدولي، في «ذهاب» نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 - 2023.

مقاهي كفر الشيخ تمتليء بالمشجعين والجماهير

وامتلأت مقاهي كفر الشيخ بالمشجعين والجماهير الذين حرصوا على مؤازرة المارد الأحمر، الذي يخوض النهائي الرابع على التوالي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تأمل جماهير الأهلي الفوز على الوداد في القاهرة بفارق أهداف، لتسهيل نهائي الإياب في المغرب.

مراكز الشباب في كفر الشيخ أبوابها أمام الأعضاء والجماهير

كما فتحت عدداً من مراكز الشباب في كفر الشيخ أبوابها أمام الأعضاء والجماهير لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي، وحرصت الجماهير على التقاط الصور التذكارية مع بعضهم البعض، فضلاً عن تجهيز الدفوف للاحتفال بفوز الأهلي في حالة الفوز علي الوداد.

مباراة الأهلي والوداد المغربي

ويحل الوداد المغربي ضيفاً ثقيلاً على الأهلي فى التاسعة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2022 - 2023، ويلاحق الفريق البيضاوي لقبه الرابع فى أمجد البطولات القارية للأندية بعد تتويجه سابقاً بنسخ أعوام 1992 و2017 و2022.