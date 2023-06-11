«DMC» تبرز عدد «الوطن»: «30 يونيو.. كارت أحمر من الشعب لـ«الإرهابية»»

عرض برنامج «8 الصبح»، من تقديم أسماء يوسف وأية جمال الدين، على قناة DMC، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بذكرى ثورة 30 يونيو، بعنوان «30 يونيو.. كارت أحمر من الشعب لـ«الإرهابية»، وآخر عن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكلية الحربية، بعنوان «السيسي: نسعى لتخفيف آثار الأزمة العالمية على مصر».

10 سنوات على ثورة 30 يونيو

وقالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إنّه مر 10 سنوات على ثورة 30 يونيو التي شارك فيها كل المصريين، والجميع له ذكرياته مع الثورة فضلا عن صوره في مختلف الميادين، مشيرة إلى أن الثورة كانت لها أهداف تندرج جميعها تحت عنوان واحد وهو مصر.

حياة المواطنين كانت في خطر

وأضافت «البرديني»، خلال حديثها مع الإعلاميتين آية جمال الدين، وأسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على شاشة قناة «dmc»: «شوفنا العذاب خلال هذا العام، والناس كانت حياتها معرضة للخطر بسبب عطل أو فشل في أجهزة الغسيل الكلوي في بعض المستشفيات، فضلا عن انقطاع الكهرباء عن الحضانات، إلى جانب عدم توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين من حيث الكهرباء والمياه، وغيرهما، إذ إن كل مفاصل الدولة اصيبت بالفشل في هذا التوقيت».