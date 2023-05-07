«صحة كفر الشيخ» تعلن الانتهاء من قوائم الانتظار لمرضى الغسيل الكلوي

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، الانتهاء من خدمات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار المجانية بالكامل لمرضى الغسيل الكلوي بالمحافظة.

الانتهاء من قوائم انتظار حالات الغسيل الكلوي

وذكرت المديرية، في بيان لها، أنه تم الانتهاء من قوائم انتظار حالات الغسيل الكلوي وعددهم 17 حالة من أبناء مركز سيدي سالم من ضمن قوائم الانتظار بمستشفى كفر الشيخ العام، ومستشفى دسوق العام، والهلال الأحمر، وتم التواصل معهم لتحويل أوراقهم إلى مستشفى سيدي سالم، واستقبالهم بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى سيدي سالم المركزي وذلك أمس السبت، وتم بالفعل عمل جلسة الغسيل الاصطناعي، كما تم رفع كفاءة عدد الأسِرَّة من 35 سريرا إلى 42 سريرا بوحدة الغسيل الكلوي، وبذلك تكون وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى يتردد عليها عدد حالات 149 مريض غسيل كلوي.

وفي نفس السياق، ناشدت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، المرضى الذين يحتاجون لتدخلات جراحية من العمليات التي تشملها المبادرة، بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لمتابعة حالات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، «http://wlms.smcegy.com/»، منوهةً باستقبال استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300.

يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتورة سماح جاد، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور حازم موسي، مدير إدارة الكلى بالمديرية.