مدبولي يوجّه بالبدء في تطوير الطرق والمحاور المحيطة بالمتحف المصري الكبير

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء مهندس شاكر يونس، سكرتير عام محافظة الجيزة، ومسئولي المكتب الاستشاري عن أعمال تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

وفي مستهل الاجتماع، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، بالبدء خلال الأيام المقبلة في تنفيذ أعمال التطوير بالطرق والمحاور المحيطة بالمتحف على الفور، مشيرًا إلى أهمية أن يظهر المتحف والمناطق المحيطة به في أبهى صورة مع قرب الافتتاح، حيث إن هذه المنطقة ستكون واجهة سياحية متميزة.

وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو المكتب الاستشاري المخطط العام لأعمال تنسيق المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، بما في ذلك أجزاء من طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي (حتى التقاطع مع طريق الواحات) بطول 6 كيلومترات، وأجزاء من طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي (حتى مطار سفنكس) بطول 35 كيلومترا، والطريق الدائري (حتى التقاطع مع المنصورية) بطول 2.6 كيلومتر، والطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير بطول 1.7 كيلومتر.

وفيما يتعلق بأعمال تطوير طريقي مصر-الإسكندرية الصحراوي، ومصر-الفيوم، فتطرق العرض إلى جهود إزالة المخلفات، وأعمال التشجير، ودهان الأسوار، وتنسيق الشكل العام للإعلانات الموضوعة على الطريق، فضلًا عن جهود تحسين المساحات المزروعة والتشجير على جانبي الطريق، وإزالة أي أسوار معدنية على جانبي الطريق.

وجرى استعراض المخطط العام لتطوير المناطق المحددة بطريقي طريقي مصر- الإسكندرية الصحراوي، ومصر - الفيوم، وأنواع وتصميمات التشجير بهما.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّه جرى استعراض تصميمات وألوان الحواجز -المتنوعة- على الطريق الدائري، وصور لتصميمات دهانات المباني المطلة، ومقترحات بإقامة أعمال فنية للشخصيات المصرية البارزة، وكذلك أعمال فنية إبداعية أخرى، وأعمال الإضاءة أسفل الطريق.

وتضمن العرض أيضا تصميم المنطقة التي يتقاطع فيها طريق مصر – الفيوم مع الطريق السياحي، وأنواع وتصميمات التشجير المُقرر زراعتها بالمنطقة.