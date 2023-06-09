مجلس أمناء الحوار الوطني يعزي مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في وفاة والدته

نعى مجلس أمناء الحوار الوطني، قبل قليل، والدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي وافتها المنية اليوم الجمعة.

وقال مجلس الأمناء في بيان له: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم مجلس أمناء الحوار الوطني، بخالص التعازي والمواساة لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في وفاة والدته الفاضلة».

وأضاف البيان: «يُشاطر مجلس الأمناء سيادته والأسرة الكريمة الأحزان، ويدعوا الله أن يتغمّد الفقيدة بالرحمة والمغفرة، وأن يُسكنها فسيح جناته».