أسماك التونة تغزو أسواق دمياط.. سعر الاسكوفية يصل لـ100 جنيه

وصلت مراكب السنار بمحافظة دمياط، ليبدأ موسم أسماك التونة من جديد لهذا العام والذي ينتظره الجميع من أهالي المحافظة من العام للعام نظرا لما يحتويه من فوائد ولحبهم الشديد لهذا النوع من الأسماك والذي يتواجد فقط في فصل الصيف.

التونة تهرب من البرودة

يقول محمد البراوي أحد الصيادين وأصحاب مركب سنار لـ«الوطن»، إن أسماك التونة لا تستطيع أن تعيش في المياه الباردة لأنها لا تتحمل درجات الحرارة المنخفضة لذلك تهاجر وتعيش خلال فصل الشتاء في البحر الأسود ثم تأتي الى البحر المتوسط مع بداية شهر يونيه وارتفاع درجات الحرارة لتفقس بطاريخها و تخرج صغارها في درجات الحرارة المرتفعة فيبدأ موسمنا لصيدها بالسنار.

لحم التونة يحبه الكبير والصغير ورحلة صيده تستغرق أسبوع في المتوسط

واستكمل حديثه قائلا إن الأهالي ينتظرون هذا الموسم ليخزنوها في الثلاجات نظرا لأنها مفيدة جدا للأطفال والكبار ورغم مشقة صيد التونة والتي تستغرق رحلات صيده من ثلاثة أيام إلى اسبوع إلا أن موسم أسماك التونة ننتظره كل عام، والتونة البيضاء والتونة الاسكوفية والتونة الحمراء هذه الأنواع متوفرة في الأسواق بدمياط حتى نهاية أغسطس.

يقول محمد طه تاجر متخصص في أسماك التونة لـ«الوطن»، إن التونة بأنواعها سواء التونة البيضاء أو الحمراء أو الاسكوفية تبدأ بأسعار مرتفعة في البداية وذلك لقلتها وعندما يرجع باقي مراكب السنار والمتخصصين لصيد الأسماك الكبيرة وكثر التونة في الأسواق سينخفض سعرها فسعر التونة البيضاء اليوم وصل إلى 180 جنيها أما الاسكوفية الكيلو قد يصل إلى 100 جنيه أو يقل قليلا أما عن التونة الحمراء فيصل سعر الكيلو إلى 120 جنيها.

أما عن وزن سمك التونة، فنوع التونة البيضاء يبدأ من ثلاثة كيلو للسمكة الواحدة ويصل إلى خمسة عشرة كيلو للسمكة الواحدة أما عن التونة الحمراء قد يصل وزنها إلى 40 كيلو جراما ويزيد وبالنسبة التونة الاسكوفية يبدأ من 5 كيلو ويصل إلى 20 كيلو ويكون لحمها أبيض وتشتهر باسم سمكة الليمون لشدة بياض لحمها ولكنها قليلة ونادرا ما تكون موجودة لكن أكثر الأنواع شهرة وموجودة طوال الموسم التونة البيضاء ويزيد عليها الطلب نظرًا لطعمها الشهي وما تحتويه من فوائد.