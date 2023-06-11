9 مهام للهيئة العليا لمؤتمر تطبيقات السياحة الصحية بشرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الدولة المصرية تقف علي قلب رجل واحد لضمان نجاح مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية المقرر عقده سبتمبر المقبل في مدينة السلام شرم الشيخ، مشيراً إلى أن الاستعدادات التي تجري لهذا الحدث العالمي تؤكد حرص الدولة المصرية على استثمار هذا النوع من السياحة.

وتابع «فودة» في تصريحات لـ«الوطن» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على نجاح هذا المؤتمر الذي يحول مناطق الاستشفاء إلى مناطق جذب للسياح من كل مكان.

شركات ودول متخصصة

قال محافظ جنوب سيناء إنه زار بعض الدول الأجنبية التي لها مجال وخبرة في مجال السياحة العلاجية للاستفادة من تجاربها لزيادة الإعداد الوافدة إلى مصر للاستمتاع بما تملكه مصر من مقومات طبيعية مثل العيون الكبريتية، والرمال الساخنة، الطقس.

أضاف أنه جرى عقد اجتماع تحضيري اليوم وهو الأول لتطبيقات السياحة الصحية المصرية، لمناقشة الخطوط العريضة للمؤتمر الدولي المقرر عقده سبتمبر المقبل، موضحا أنه سيجرى توجيه الدعوة لبعض الدول والشركات المتخصصة في مجال السياحة العلاجية للمشاركة في المؤتمر ووضع قواعد وطرق الاستفادة من مقومات مصر الطبيعية.

ورش العمل

أوضح اللواء خالد فودة أنه جرى تشكيل الهيئة العليا للمؤتمر ومجلس الخبراء وتكون مهام اللجنة العليا:

1- اعتماد الموعد النهائي للمؤتمر ومكان انعقاده.

2- اعتماد عنوان وشعار المؤتمر.

3- اعتماد محاور وفعاليات المؤتمر.

4- اعتماد الخطة الزمنية لتنفيذ فعاليات المؤتمر الإشراف على حفل الافتتاح وحفل الختام والترتيبات اللازمة اعتماد الميزانية التقديرية للمؤتمر.

5- اعتماد فئات الرعاة وتحديد رعاة المؤتمر ومخاطبة الجهات باسم رئيس اللجنة.

6- اعتماد المتحدثين الرئيسيين الذين تقترحهم اللجنة العلمية وتوجيه الدعوات اللازمة لهم.

7- اعتماد خطة تنظيم وتسويق المؤتمر.

8- اعتماد تشكيل اللجان الفرعية والإشراف العام على أعمالها.

9- اعتماد التقرير النهائي وتوصيات المؤتمر.