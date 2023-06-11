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أمين الفتوى بدار الإفتاء: «أنتِ متلزمنيش» ليست طلاقا صريحا

كتب:

منى صلاح
09:08 م | الأحد 11 يونيو 2023
الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى «عزة»، قالت إن زوجها تعصب عليها أثناء نقاش بينهما فى التليفون، وقال لها «أنت متلزمنيش»، فهل هي طالق؟

أمين الفتوى: «أنت متلزمنيش» ليست طلاقا صريحا

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» على شاشة «قناة الناس»، «هي كلمة أنت متلزمنيش، دي مش طلاق صريح، يعنى لازم نناقش الزوج ونعرف هو كان يقصد إيه هل الطلاق كان في دماغه وكان قاصد يطلق ولا كان مجرد لفظ خرج منه».

معرفة قصد الزوج من الكلمة ضروري

وأضاف «وسام»، أنَّه على الزوج الاتصال: «لازم يتصل بنا عشان نسأله هو كان قصده إيه وقال كده ليه، لكن هو فى العموم كلمة متلزمنيش دى مش طلاق صريح، بس لو لازم نعرف نية الزوج إيه».

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