تردد قناة الناس 2023.. وجبة دينية دسمة لعلماء الدين

فى ظل انتشار الفتاوي الدينية المجهلة وغير الموثقة، يهتم عدد كبير من المسلمين داخل مصر وخارجها بمعرفة كل ما يتعلق بالفقة والدين والأحاديث النبوي الشريفة من خلال القنوات الرسمية والشرعية، التى تحرص على إيصال المعلومات الدينية على لسان الفقهاء وعلماء الدين الإسلامي، ومنها قناة الناس الفضائية، وهو ما جعل عدد كبير يحرص على معرفة تردد قناة الناس 2023، إذ تقدم برامج دينية سهلة وبسيطة لتصل إلى جميع فئات المجتمع.

تردد قناة الناس 2023

وحول تردد قناة الناس 2023، التى تعتبر حاليا من أهم القنوات الدينية والأكثر مشاهدة في مصر والعالم العربي، إذ تحفل القناة بعدد كبير من علماء الأزهر الشريف ودار الافتاء المصرية، وتحرص القناة على أن تكون كل الحوارات الدينية مدعوة وموثقة، كما تحرص على تقديم الدين الوسطي، وذلك في كل الخريطة البرامجية للقناة التي يقدمها نخبة من مشايخ الدين الإسلامي الصحيح في مصر والوطن العربي، نستعرضها على النحو التالي:

قناة الناس الجديد 2023

- القمر الصناعي: النايل سات.

- التردد: 12054.

- الاستقطاب: V.

- معامل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

برامج قناة الناس الدينية

- برنامج سهرة إيمانية.

- برنامج القلب السليم.

- برنامج مع الصالحات.

- برنامج حوار القلوب.

- برنامج القرآن نور.

- برنامج خيمة الدعوة.

- برنامج عطر الكلام.

- برنامج فتاوى الناس.