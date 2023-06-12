شركة طيران صينية تحدد وزن المضيفة بـ«48 كيلو»: الإيقاف عقوبة تخطيه

دافعت شركة الخطوط الجوية الصينية «هاينان إيرلاينز»، عن فرضها وزن معين ينبغي على المضيفات عدم تجاوزه بعد انتشار تقارير عن سياسة جديدة يتم تطبيقها على المضيفات بوسائل التواصل الاجتماعي، ما أثار ردود فعل عنيفة، ونقلت شبكة «سي إن إن»، الإخبارية عن وسائل إعلام صينية أن شركة الطيران، وهي واحدة من أكبر شركات الطيران في البلاد، اعتمدت سياسة جديدة في أوائل يونيو ما هدد بوقف المضيفات عن العمل إذا تجاوز وزنهن ما أسمته بـ«الحد القياسي».

إرشادات بشأن المظهر

وتابع تقرير «سي إن إن»، إن تلك القاعدة الخاصة بالوزن تعد جزءًا من سلسلة من الإرشادات الأشمل، حول مظهر أطقم الطيران، مع حساب الوزن القياسي مقارنة بالطول، وعلى سبيل المثال، سيُطلب من المضيفة التي يبلغ طولها 158 سم، وهو متوسط ارتفاع المرأة الصينية البالغة، ألا يتجاوز وزنها 48 كيلوجرامًا وتابع التقرير أنه ستتم مراقبة وزن مضيفات الطيران اللاتي يزيد وزنهن عن نسبة 5% شهريًا ويخضعون للمراجعة، في حين أن أولئك الذين يزيد وزنهن عن نسبة 10% سيتم وقفهن عن العمل فورا، ووضعهن ضمن خطة لإنقاص الوزن التي تشرف عليها الشركة.

معيار مرجعي للوزن

واليوم، أكدت شركة «هاينان إيرلاينز»، لشبكة سي إن إن أنها تستخدم معيار مرجعي للوزن، لكنها قالت إنه ينطبق على جميع العاملين في أطقم الضيافة، بغض النظر عن الجنس، وقالت شركة الطيران أيضًا إن الإجراء لا يمكن تفسيره على أنه معيار لوقف المخالفين عن العمل كما وصفته بعض وسائل الإعلام، حيث أن المعيار يعتمد على المرجع القياسي لوزن جسم الإنسان ويتوافق مع قياس الوزن الصحي للطاقم، مضيفة أن القواعد تُستخدم لتقييم وإدارة صحة الطاقم وشكله.