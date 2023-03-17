«سي إن إن»: 30 مليار دولار من بنوك أمريكية كبرى لإنقاذ مصرف «فرست ريبابلك»

قالت شبكة «سي إن إن»، الأمريكية إن بنك فرست ريبابلك First Republic الذي يواجه أزمة ثقة من المستثمرين والعملاء، سيتلقى 30 مليار دولار من أكبر بنوك أمريكا في محاولة لإنقاذه.

إظهار الدعم من قبل مجموعة من البنوك الكبرى مرحب به للغاية

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن إظهار الدعم من قبل مجموعة من البنوك الكبرى مرحب به للغاية، ويظهر صمود النظام المصرفي، وتشمل هذه البنوك الكبرى «جيه بى مورجان وبنك أوف أمريكا وسيتى جروب وويلز فارجو وتروست».

وستوفر هذه الأموال للبنك المتعثر في سان فرانسيسكو سيولة يحتاجها بشدة لمواجهة عمليات السحب من العملاء، ولدعم الثقة في النظام المصرفي الأمريكي خلال هذه المرحلة المضطربة للبنوك.

ورفض متحدث باسم فرست ريبابلك التعليق على الأمر، لكن البنوك المشاركة في إنقاذه قالت في بيان لها، إن تحركهم يعكس ثقتهم في فرست ريبابلك وفي البنوك بمختلف أحجامها، وأضافوا أن البنوك الإقليمية ومتوسطة وصغيرة الحجم ضرورية لصحة وعمل النظام المالي.

أسهم بنك فرست ريبابلك توقفت عدة مرات

وتوقف تداول أسهم بنك فرست ريبابلك عدة مرات، أمس، بسبب التقلب الشديد، قبل أن تنهي اليوم على ارتفاع أكثر من 10%، وقالت «سي إن إن» إن المشكلات التي يواجهها البنك تسلط الضوء على القلق المستمر بشأن النظام المصرفي في أعقاب انهيار بنكى «سيليكون فالي» و«سيجنتشر» هذا الأسبوع.

وكانت وكالتا التصنيف فيتش و«إس أند بى جلوبال»، قد قللتا التصنيف الائتماني لبنك فرست ريبابلك يوم الأربعاء بسبب المخاوف من أن المودعين قد يسحبون أموالهم.

وأوضحت «سي إن إن»، أن العديد من البنوك الإقليمية، من بينها فرست ريبابلك، لديها كميات هائلة من الودائع غير المؤمن عليها فوق حد 250 ألف دولار المحدد من قبل وكالة تأمين الودائع الفيدرالية، وعلى الرغم من أنه ليس قريبا من النسبة الهائلة للودائع غير المؤمن عليها في بنك سيليكون فالي، والتي تمثل 94% من إجمالي ودائعه، إلا أن فرست ريبابلك لديه 68% من إجمالي الودائع غير مؤمن عليها، وفقا لـ «إس أند بى جلوبال».