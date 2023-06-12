محافظ الشرقية يوجه بتقديم مشاريع خاصة ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية 12 مواطنًا من الأسر الأولى بالرعاية ومتحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للاستماع لمشكلاتهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تخصيص يوم في الأسبوع للقاء المواطنين والاستماع لمشكلاتهم

أكد محافظ الشرقية أنه أصدر توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتخصيص يوم في الأسبوع للقاء المواطنين والإستماع لمشكلاتهم وحلها فوراً في ضوء الإمكانيات المتاحة.

صرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية للأسر الأكثر احتياجا

وكلف محافظ الشرقية مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لعدد (11) أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا التي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة وتم إجراء الأبحاث الاجتماعية لها، فضلاً عن سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجاً ليمثل مصدر دخل ثابت لهم، يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

طالبت السيدة «هـ.ع.ح» من مركز بلبيس بتوفير وحدة سكنية لها لعدم وجود سكن يليق بها لكونها من ذوي الهمم ، ليوجه محافظ الشرقية مديرة إدارة صندوق الإسكان بالديوان العام ، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لبحث حالتها الاجتماعية لتوفير سكن مناسب لها من المخصص للأسر الأولى بالرعاية ، كما كلف مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الاجتماعي بتخصيص مساعدة شهرية لها فضلاً عن تكليف مدير قسم العمالة بمديرية القوى العاملة بتوفير فرصة عمل مناسبة لحالتها بالقطاع الخاص.

الاستماع لشكاوى 8 مواطنين يبحثون عن فرص عمل

وكلف محافظ الشرقية مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لعدد (8) مواطنين من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم لعدم توافر أي فرص عمل بالقطاع العام أو الحكومي وأن فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص فقط ومن خلال مديرية القوى العاملة، مشيراً إلى ضرورة التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمساعدة المواطنين الراغبين في العمل الحر لإنشاء مشروعات خاصة بهم تساعدهم على تحمل نفقات المعيشة.

ولتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية ، كلف محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالة الصحية لكل من ابن المواطنة «ع.ر.أ» من مركز مشتول السوق لكونه يعاني من مرض العظم الزجاجي، وزوجة المواطن «م.ب.ا» من مركز فاقوس لكونها تعاني من ثقب في القلب، والمواطن «أ.ط.س» من مركز منيا القمح لمعاناته من حمى البحر الأبيض المتوسط وإدراجهم بمشروع علاج غير القادرين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان على نفقة الدولة.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة والاستجابة العاجلة لطلبات المواطنين التي ترد عبر قنوات التواصل المتاحة لتلقي الشكاوى.