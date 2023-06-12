إرشادات للحصول على شقق «التضامن» و«الإسكان» لأسر ضحايا العمليات الإرهابية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن توافر وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري، ضمن بروتوكول أسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية، بفائدة 3% سنوياً متناقصة لمدة 30 سنة، أو بفائدة 8% سنوياً متناقصة لمدة 25 سنة، على أن يتم سداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية.

قبل نهاية الحجز.. إرشادات الحصول على شقق «التضامن» و«الإسكان الاجتماعي»

ووفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى، وكراسة الشروط فإن آخر موعد لحجز شقق «التضامن» و«الإسكان» لأسر مصابي العمليات الإرهابية، سيكون يوم الخميس الموافق 15يونيو الجاري، أي بعد 3 أيام من الآن.

لن يعتد بأي من البيانات المحررة إلا في حالة وجود المستند الدال

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي، أنه وفقا لكراسة الشروط الخاصة بالإعلان، هناك عدد من الإرشادات المهمة للحصول على الوحدات السكنية المتاحة، ومنها: يعتبر المتقدم صاحب الطلب هو مسدد مبلغ مقدم جدية الحجز والمصروفـات الإدارية، لدى مكتب البريد المميكن والموقـع على استمارة حجز الوحدة السكنية، وفـي حالة الرغبة أن يكون التعاقـد على الوحدة السكنية عـن طريق الشراكة باسم الطرفين، يتم توقيع استمارة حجز الوحدة السكنية من الطرفين.

ولفتت إلى ضرورة التأكد من دقة البيانات المحررة باستمارة حجز الوحدة السكنية، مع العلم أنه لن يعتد بأي من البيانات المحررة إلا في حالة وجود المستند الدال على ذلك، ويشترط الالتزام بتحديد رغبة واحدة فقط للمدينة أو المركز المراد الحجز به باستمارة حجز الوحدة السكنية، وفي حالة وجود أكثر من رغبة بالاستمارة يتم رفـض الطلب.