توقيف «سبايدر مان» بريطاني أثناء تسلق ناطحة سحاب في كوريا الجنوبية

آثار بريطاني الجدل في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، بعد قيامه في ساعة مبكرة من الصباح بتسلق عشرات الطوابق من برج «لوت وورد»، جنوب العاصمة سيول، على طريقة «سبايدر مان»، إلى أن رصده موظفو البرج، مما اضطره للتخلي عن استمرار الصعود، بعدما وصل إلى الطابق 73، قبل أن يتم توقيفه من قبل شرطة العاصمة الكورية.

إيقاف «سبايدر مان» البريطاني في سيول

وذكر مسؤول في الشرطة الكورية الجنوبية لوكالة فرانس برس: «اضطر موظفو البرج إلى الصعود بواسطة سلة محمولة لإقناعه بالتوقف، بينما كان لا يزال عند الطابق السبعين من المبنى، استسلم أخيراً وأوقفناه على الفور، بتهمة إعاقة ممارسة نشاط رسمي»، وأشار إلى أن الموقوف البريطاني يخضع حالياً للاستجواب في مركز شرطة منطقة «سونجبا» في سيول.

صعود سابق لخامس أطول برج في العالم

ويبلغ ارتفاع برج «لوت وورلد» 555 متراً، وهو خامس أطول ناطحة سحاب في العالم، وتسلق من قبل الرجل العنكبوت الفرنسي، آلان روبير، البرج دون إذن، ووصل إلى الطابق 75، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه وسجنه في عام 2018.

محاولة تسلق سابقة لناطحة سحاب في لندن

بدورها ذكرت وسائل إعلام محلية، من بينها صحيفة «تشوسون إلبو»، أن صاحب المحاولة الجديدة لتسلق البرج، يُدعى جورج كينج تومسون، يحمل الجنسية البريطانية، فيما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، في عام 2021، أن تومسون تعرض للسجن لمحاولته تسلق برج «شارد»، وهو عبارة عن ناطحة سحاب مكونة من 72 طابقاً، في العاصمة البريطانية لندن.