أمين الفتوى بـ«الإفتاء» يكشف لقناة الناس فضل الطواف حول الكعبة

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ الطواف من أجمل العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله – عز وجل- والطواف 7 أشواط مثل أداء ركعتين، وهما تحية بيت الله الحرام.

فخر: الإكثار من الطواف ما دمنا في مكة

وأضاف «فخر» خلال استضافته ببرنامج «فتاوي الناس» على شاشة «قناة الناس»، أنَّه مسنون، أي من السنة النبوية، أن نكثر من الطواف ما دمنا في مكة لأنها عبادة مرتبطة بتواجدنا عند بيت الله الحرام، قائلاً: «كلما استطعنا أن نطوف علينا أن نطوف، ولا نتمسك بعدد معين للأشواط».

الطواف يحتاج إلى الطهارة والقرب من بيت الله الحرام

تابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنَّ الطواف لا يحتاج سوى إلى أن نكون على طهارة وأن نطوف من الحجر إلى الحجر وهذا شوط ونكون قريبين من بيت الله الحرام ما أمكن: «نستلم الحجر عند كل طواف.. إن لم نستطع نشر إليه ونكبر.. وهذا هو استلام الحجر عند عدم استطاعة لمسه».

وأشار إلى أهمية إكثار المسلم من سماع القرآن من كبار المشايخ مثل الشيخ «الحصري»، وعليه أيضًا تعلم أحكام التلاوة.