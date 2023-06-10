أدعية الطواف والسعي.. رئاسة شؤون الحرمين تنشر فيديو توضيحيا

أدعية الطواف والسعي من الموضوعات التي يرغب عدد من حجاج بيت الله الحرام معرفتها لا سيما مع اقتراب موعد بدء مناسك أحد أركان الإسلام الخمسة وهو الحج، لذلك فإن اللقناة الرسمية لرئاسة شؤون الحرمين على «يوتيوب» نشرت فيلم تعليميا عن صفة العمرة من النية إلى تمامها.

أدعية الطواف والسعي

وبالحديث عن موضوع أدعية الطواف والسعي فقد ورد في فيلم قناة رئاسة شؤون الحرمين أنه يدخل الحاج البيت الحرام مقدما رجله اليمنى كما ورد في السنة الصحيحة قائلا: اللهم صل على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك.

وأوضحت عن أدعية الطواف والسعي أنه بمشاهدته الكعبة يتوقف عن التلبية ويتوجه نحو ركن الحجر الأسود ليبدأ الطواف من عنده، والسنة أن يقوم بالإضطباع وهو ان يجعل رداءه تحت ابطه الأيمن كاشفا عن كتفه الأيمن وأن يغطي كتفه الأيسر بطرفي الرداء.

واستكمالا للحديث عن أدعية الطواف والسعي قالت رئاسة شؤون الحرمين: «ثم يبدأ الطواف بمحاذاة الحجر الأسود فيشير إليه قائلا «الله أكبر»، ويشترط لصحة الطواف أن يكون على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، ويتم 7 أشواط تنتهي عند الحجر الأسود».

وتابع فيديو رئاسة شؤون الحرمين: «ينبغي للمسلم في هذا الموقف أن ينشغل بالذكر والدعاء وأن يبتعد عن الخصومات والجدال والمزاح، فهذا موطن عظيم تغفر فيه الذلات وتعتق الرقاب فيه من النار وترفع الحسنات.

وبخصوص أدعية الطواف والسعي، فإنه يسن أن يقول الحاج والمعتمر بين الركن اليماني والحجر الأسود (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ )، وبعد نهاية الشوط السابع يغطي المعتمر كتفه ويتوجه خلف مقام ابراهيم ويصلي ركعتين إن تيسر له وإلا فيصليهما في أي مكان في الحرم، ويقرأ سورة الكافرون في الركعة الأولى وسورة الإخلاص في الركعة الثانية بعد الفاتحة.

السعي بين الصفا والمروة

وقالت رئاسة شؤون الحرمين إنه بعد الانتهاء يمضى إلى المسعى ويستحب له في طريقه أن يشرب من ماء زمزم ثم يصعد الصفا قائلا نبدأ بما بدأ الله به تاليا قول الله تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ

وبخصوص أدعية الطواف والسعي، فقد تناول الفيديو أيضا ما يقال أثناء السعي حيث جاء فيه: ويتوجه نحو القبلة يحمد الله تعالى ويكبره ويدعوه بخضوع قائلا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ويكرر الدعاء ثلاث مرات ويدعو فيما بينها بما شاء، ثم ينزل من الصفا متوجها إلى المروة ذاكرا ربه داعيا بما تيسر