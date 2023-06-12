النمنم: مقبرة الخالدين خطوة عظيمة وتكريم لأبناء مصر

أشاد الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بإقامة مقبرة للخالدين، لتكون صرحا يضم رفات عظماء ورموز مصر وتحوى السير الذاتية ومقتيات الرموز المصرية، قائلا: «خطوة إيجابية وعظيمة جدا يتم تجميع العظماء في مقبرة واحدة تليق بهم في مصر وتأكيد على تكريم مصر لكل أبنائها ممن ساهموا فى رفعة هذا الوطن».

تكريم الرموز

وأضاف النمنم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المقبرة ستكون على أحدث مستوى ومتطورة، حيث تشمل الرفات والمقتنيات وتوضح السيرة الذاتية لكل شخصية تكريما لرموز وعظماء مصر بدلا من وجود مقابر متفرقة لتلك الشخصيات، كما تكون مزارا على مستوى راق.

السيرة الذاتية للعظماء

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيها بإنشاء مقبرة الخالدين فى موقع مناسب، تضم رفات عظماء ورموز مصر من أصحاب الإسهامات البارزة في رفعة الوطن، كما تضم مقبرة الخالدين الأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، بحيث يتم نقلها من خلال متخصصين وخبراء، ويحوي متحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم بما يُعد تقديرا وتكريما مصر لأبنائها والتاريخ الممتد على مر العصور والأجيال.