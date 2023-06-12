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السيسي يوجه بإنشاء مقبرة الخالدين لتضم رفات عظماء ورموز مصر

كتب:

شريف سليمان
08:53 م | الإثنين 12 يونيو 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء مقبرة الخالدين في موقع مناسب، لتكون صرحاً يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة إكسترا نيوز. 

وستتضمن مقبرة الخالدين أيضاً متحفاً للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهداً متجدداً على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العِظام وتراثها، ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال.     

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