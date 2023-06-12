«الآثار الإسلامية»: حصر لرفات المؤثرين عبر التاريخ لإنشاء مقبرة الخالدين

أشاد الدكتور جمال مصطفى، نائب الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار الإسلامية، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل يوم الأول من يوليو 2023.

مصطفى: تم تقييم موقف نقل المقابر بمنطقة السيدة نفسية

وأضاف «مصطفى» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» تقديم الإعلامي عمرو خليل على شاشة «CBC»، أنَّه تم تقييم موقف نقل المقابر بمنطقة السيدة نفسية بما يؤكد حرص الدولة على التراث، مؤكدًا أنَّ المقابر في حالة خطيرة ما يتطلب حل المشكلة.

نقل كل الرفاة التي لها تأثير في التاريخ المصري

تابع نائب الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار الإسلامية، أنَّ هذه خطوة كبيرة، انتظرها كل الأثريين والمهتمين بـ التراث، قائلاً «هناك حصر كامل وموجود وسيتم نقل كل الرفات التي لها تأثير في التاريخ المصري، ولم نتوقع صدور رؤية الرئاسة بشكل عاجل وسريع».

وكان الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بإنشاء «مقبرة الخالدين» في موقع مناسب، لتكون صرحًا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن.

ووجه الرئيس بأن تتضمن المقبرة أيضًا متحفًا للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهدًا متجددًا على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العِظام وتراثها، ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال.