عاجل.. الكشف عن اسم اللاعب المستبعد من معسكر المنتخب بسبب المنشطات

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن السبب وراء استبعاد محمد هلال لاعب نادي البنك الأهلي من معسكر منتخب مصر، استعدادا لمباراة غينيا وجنوب السودان خلال الفترة المقبلة، إيجابية عينة المنشطات الخاصة به وليس بسبب الإصابة.

أثبت الاختبار الذي خضع له إيجابية العينة

وأوضح حتحوت في تصريحات تلفزيونية، أن محمد هلال لاعب نادي البنك الأهلي خضع لكشف منشطات خلال الفترة الماضية، وأثبت الاختبار الذي خضع له إيجابية العينة، وتم تأكيد على استبعاد اللاعب من المعسكر بصورة رسمية، واستدعاء أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي بدلا منه.

وشارك محمد هلال رفقة نادي البنك الأهلي في مباراة الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي حسم انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

انطلاق معسكر منتخب مصر الأول بالأمس على ملعب ستاد القاهرة الدولي

وفي سياق متصل، انطلق معسكر منتخب مصر الأول بالأمس على ملعب ستاد القاهرة الدولي، بمشاركة اللاعبين المحليين والمحترفين، عدا لاعبي النادي الأهلي بسبب مباراة الوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك من أجل خوض مباراة غينيا في التصفيات المؤهلة لمسابقة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.