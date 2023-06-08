عاجل.. الكشف عن إيجابية عينة المنشطات للاعب في منتخب مصر

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن وجود لاعب في قائمة منتخب مصر، عينة منشطاته إيجابية قبل مواجهة غينيا في تصفيات أمم إفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وقال عبد الهادي خلال برنامجه التليفزيوني: «من الوجوه الجديدة في قائمة منتخب مصر، هناك لاعب لديه عينة منشطات إيجابية تم كشفها في شهر مارس الماضي».

وأضاف: «اللاعب أجرى عينة أخرى في معمل برشلونة، وتم التأكيد على إيجابية العينة ولم يتم الإعلان عن اللاعب حتى الآن».

عبد الهادي: منظمة المنشطات على علم بعينة اللاعب الإيجابية

وتابع: «منظمة المنشطات المصرية، لديها علم بذلك الأمر وكذلك النادي الذي يلعب له اللاعب ولم يتم اتخذا أي قرار حتى الآن».

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