إحالة 10 موظفين للتحقيق بالشرقية.. قصروا في أداء عملهم

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة 10 من العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق، لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

المرورعلى المنشآت الخدمية بالمراكز والمدن

وشكل عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلي المنشآت الخدمية بمراكز ومدن المحافظة (مركز صان الحجر - ديرب نجم)، لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة.

إحالة 10 من العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية للتحقيق

وأسفرت أعمال اللجان عن رصد التالي: عدم تواجد 2 من العاملين بمقر الجمعية الزراعية بقرية الناصرية التابعة لإدارة صان الحجر الزراعية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وعدم حضور 2 من العاملين بمقر مركز شباب كراديس التابع لإدارة الشباب و الرياضة بمركز ديرب نجم كذلك عدم تسديد مسؤول سجلات الحضور والإنصراف قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

كما تبين عدم وجود 6 من العاملين بمقر الوحدة المحلية بقرية بهنيا التابعة لمركز ديرب نجم وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

وقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور المُفاجيء على المنشآت الخدمية المختلفة لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.