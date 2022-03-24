التحقيق مع 10 عاملين بالوحدة الصحية في كفر أيوب للتلاعب في الحضور والانصراف

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة 10 من العاملين بالوحدة الصحية بكفر أيوب التابعة للإدارة الصحية ببلبيس، إلى التحقيق لعدم التزامهم بالحضور بمقر عملهم وغير محرر لهم خطوط سير أو أذون مغادرة بسجلات الحضور والانصراف الخاصة بالوحدة.

غياب العاملين بالوحدة الصحية بكفر أيوب دون أعذار

وكان عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام في الشرقية، قد تقدم بتقرير للعرض على المحافظ، يتضمن نتيجة مرور اللجان المشكلة من إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام على عدد من المنشآت الصحية لمتابعة انتظام العاملين بها، والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة، حيث تبين عدم التزام بعض العاملين بالوحدة الصحية بكفر أيوب ببلبيس، وترك مقر عملهم قبل مواعيد الانصراف الرسمية.

توقف تقديم الخدمة الصحية والعلاجية للمرضى

كما تبين توقف تقديم الخدمة الصحية والعلاجية للمرضى نظراً لعدم تواجد طبيب بشري وطبيب أسنان بالوحدة، وعدم وجود صيدلي وغلق صيدلية الوحدة أثناء مرور اللجنة، وكذلك عدم قيام مسؤولي سجلات الحضور والانصراف بالقيام بمهام عملهم على الوجه الأكمل، ليقرر المحافظ إحالة غير الملتزمين إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بمديرية الصحة في المخالفات الواردة بالتقرير، وتوقيع الجزاء المناسب على الموظف المسؤول عن سجلات الحضور والانصراف ومراجعة السجلات بالوحدة الصحية واتخاذ ما يلزم قانونا.

وأكد محافظ الشرقية على وكيل وزارة الصحة، باستمرار تكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور على المنشآت الصحية وخاصة بالقرى والعزب، لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين.