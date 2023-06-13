مدبولي يهنئ العراق بإقرار الموازنة الاتحادية: تستند لرؤية إصلاحية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ زيارة رئيس وزراء العراق، المهندس محمد شياع السوداني، تأتي بعد اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة في القاهرة، وبعد أقل من 3 أعوام على عقد دورتها الأولى في بغداد، ما يؤكد حرص البلدين على متابعة وتفعيل آليات التعاون في المجالات كافة، ما يعود بالنفع على الشعبين والشقيقين.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد الآن، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنّ زيارة رئيس وزراء العراق إلى مصر تأتي في وقت مهم، حيث تموج المنطقة بتطورات متلاحقة وتطورات متزايدة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، ما يتطلب منا تكثيف جهود العمل المشترك والسعي لاكتشاف كل فرصة ممكنة من أجل تعظيم وحسن استثمار ما لدينا من إمكانيات.

ووجّه رئيس الوزراء، الشكر إلى الحكومة العراقية بمناسبة إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لـ3 سنوات مقبلة، مشيدا بالموازنة الثلاثية الطموحة التي تستند إلى رؤية إصلاحية لبرنامج الحكومة وإجراءات عملية لموضوع تأخر تنفيذ المشروعات.