مصرع 4 أشخاص سقطوا في بالوعة صرف صحي بالخصوص

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية والجهات التنفيذية بالخصوص من انتشال جثث 4 أشخاص لقوا مصرعهم إثر سقوطهم في بالوعة صرف صحي بمنطقة خلف بقسم الخصوص، وتم نقل الجثث لمستشفى ناصر العام بشبرا، وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثث وتسليمها لذويها، وطلب تقرير الطب الشرعي حول الواقعة.

سقوط عاملين في بالوعة صرف

تحرر محضر بالواقعة وكلفت أجهزة البحث الجنائي بفحص الواقعة، حيث دلت التحريات على سقوط عاملين من الضحايا تابعين لمقاول التطهير، أثناء العمل، وحاول شخصان من الأهالي إنقاذهما فسقطا متأثرين بالغازات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا من شرطة النجدة بمصرع 4 أشخاص سقطوا في بالوعة صرف صحي بالخصوص أثناء أعمال التطهير.

وانتقلت أجهزة المباحث ومجلس مدينة الخصوص، وبالفحص تبين أن الواقعة حدثت في شارع الرشاح العمومي بجوار مسجد المصطفى خلف قسم الشرطة، حيث تبين سقوط 4 مواطنين في بيارة صرف صحي وتوفوا في الحال بسبب الاختناق بغاز الميثان، وجرى نقل الجثامين إلى مستشفى ناصر العام.

نقل الجثث للمستشفى

وكشفت التحريات إصابة «محمدين ح م» و«علاء م» عمال، و«إبراهيم ع» و«صلاح خ» من القاطنين في العمارة السكنية أمام البالوعة، حيث كان العمال يقومون بتطهير البيارة وخلال العمل سقط الأول ثم الثاني، وحاول الثالث والرابع إنقاذهما فأصيبوا بالاختناق جميعا، وجرى نقل الجثث لمستشفى ناصر العامن وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثث عقب انتهاء مناظرتها من الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والاستماع لشهود العيان.