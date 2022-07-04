برواية الشهود.. تفاصيل مصرع 4 عمال في بيارة محطة صرف بالقناطر

لقى 4 عمال بمحطة للصرف الصحي في قرية «قرنفيل»، التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، مصرعهم في حادث مأساوي اليوم الاثنين، أثناء عملهم في حجرة للصرف الصحي بالمحطة، نتيجة إصابتهم بالاختناق، ووفاتهم في الحال.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطاراً من شرطة النجدة بورود بلاغ بمصرع 4 عمال داخل غرفة صرف صحي بقرية «قرنفيل»، بدائرة مركز القناطر الخيرية، وبالفحص تبين أن الضحايا 4 عمال يتبعون شركة للمقاولات ومقاول تنفيذ مشروع محطة الصرف الصحي، وتم انتشال جثثهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

أسماء ضحايا حادث «قرنفيل»

وحصلت «الوطن» على أسماء العمال «شهداء لقمة العيش» الأربعة، الذين لقوا مصرعهم في حادث انهيار غرفة صرف صحي بقرية «قرنفيل»، بمركز القناطر الخيرية، في محافظة القليوبية، وهم: «هلال أ. ص.»، 39 سنة، و«محمد م. ج.»، 35 سنة، و«طاهر ر. ز.»، 50 سنة، و«محمد ص. ع.»، 31 سنة.

العمال يتبعون لشركة مقاولات خاصة

وكشفت التحريات الأولية لمديرية أمن القليوبية تفاصيل جديدة في الواقعة، حيث تبين أن العمل الأربعة من محافظتي المنوفية والغربية، يعملون مع شركة خاصة بأحد المقاولين، الذي يعمل لدى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، كما تبين أن المحطة، محل الحادث، تحت الإنشاء والتشغيل التجريبي، وتم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى قليوب المركزي، لاتخاذ اللازم.

حاول العمال إنقاذ زميلهم ليلقوا مصيره

وكشف عدد من شهود العيان في واقعة مصرع 4 عمال نتيجة انهيار غرفة صرف صحي بقرية «قرنفيل»، بدائرة مركز القناطر الخيرية، لـ«الوطن» عن كواليس ما حدث داخل المحطة، حيث أكد «سلامة شديد»، أحد شهود العيان، أن الحادث بدأ عقب نزول أحد العمال لممارسة عمله، حيث تعرض لحالة اختناق، وفي محاولة من زملائه لإنقاذه، نزلوا تِباعاً داخل البيارة، ولكنهم فشلوا في إنقاذه، ليلقوا نفس مصيره، حيث لقوا مصرعهم في الحال.

وأضاف شاهد العيان أن العمال ظلوا حوالي 3 ساعات داخل البيارة، حتى جرى إنقاذهم من قبل الغواصين ورجال الحماية المدنية، وأوضح أن محطة الصرف يجري العمل بها منذ 12 سنة، وكان من المفترض أن يتم تسليمها قبل أسبوعين.

منع شاب من محاولة إنقاذ العمال

وأضاف «محمود حتحوت»، شاهد آخر على الواقعة، أن المحطة تم تسليمها بشكل مبدئي من الشركة المسئولة عن إنشاء المحطة، وأن شاباً من الجمهور حاول النزول لغرفة الصرف لإنقاذ العمال الأربعة «شهداء لقمة العيش»، ولكن منعه الحضور من النزول، حتى لا يلقى نفس المصير.

رابط اللايف

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