عضو بـ«الشيوخ»: 36% نصيب الاستثمارات الخاصة بالموازنة العامة الجديدة

قال النائب ياسر زكي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إنَّ دخول الدولة في النشاط الاقتصادي استهدف في الأساس سد الاحتياجات العامة كأولوية في وقت أحجم فيه القطاع الخاص وتولت الدولة هذا الدور.

زكي: الدولة نجحت في بناء 22 مدينة جديدة

وأضاف «زكي» خلال استضافته بفقرة «الحوار الوطني» على شاشة «اكسترا نيوز»، أنَّ الاستثمارات الخاصة ليس دورها تهيئة مناخ الاستثمار، وهو ما فعلته الدولة من خلال بناء 22 مدينة جديدة، وإطلاق برنامج الريف المصري، ومبادرات تنموية والدلتا الجديدة والمشروعات الزراعية هيأت المناخ لـ الاستثمار الخاص.

تريليون و650 مليار حجم الاستثمارات في الموازنة الجديدة للدولة

وتابع وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أنَّه في موازنة الدولة العامة الجديدة وصل حجم الاستثمارات الخاصة إلى 36% لتتراجع الاستثمارات العامة لحساب القطاع الخاص بإجمالي تريليون و650 مليار جنيه.