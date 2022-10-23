«البنك المركزي»: قدمنا حوافز مالية لدعم النشاط الاقتصادي لمواجهة الأزمات العالمية

قال رامي أبوالنجا، نائب رئيس البنك المركزي، إنّ معظم البنوك المركزية والحكومات سعت للسيطرة على الأزمات التي شهدتها دول العالم من أحداث عالمية كبرى، من خلال مجهودات عدة أبرزها تقديم حوافز مالية وحزم لدعم النشاط الاقتصادي لاستيعاب الصدمة، بخلاف التيسير الكمي.

أبوالنجا: مع بداية التعافي قامت بعض الدول للالتفات إلى معدلات النمو

وأضاف «أبوالنجا»، خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه مع بداية التعافي قامت بعض الدول للالتفات إلى معدلات النمو، لكن للأسف كان هناك تعافٍ في الطلب لم يصاحبه تعافٍ في العرض، نتيجة للصدمات والاختناقات الخاصة بسلاسل الإمداد والتوريد، حتى نتجت فجوة تضخمية.

رفع أسعار الفائدة لاحتواء معدلات التضخم

وتابع: «تلك الفجوة كان من المهم معالجتها والتصدي لها من خلال حزمة من الإجراءات، إذ قامت معظم البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة محاولة منها لاحتواء معدلات التضخم، وتنبأ صندوق النقد الدولي استقرار معدل التضخم عند 7.4% في عام 2022».

وأوضح أن الأزمة طالت كل الدول وانتقلت من الصدمات الأولوية إلى الثانوية، كما تعاملت كافة الدول في سباق لاحتواء الأزمة بالرغم أنها في الأساس كانت أزمة صدمات في العرض: «شوفنا كل الدول أو معظمها سواء المتقدم منها قامت برفع سعر الفائدة لاحتواء معدلات التضخم».