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رشا مهدي وأميرة فتحي وشيري عادل في عزاء أشرف أبو زيد (صور)

كتب:

أبانوب رجائي
تصوير:

عبد الحافظ السيد
10:43 م | الثلاثاء 13 يونيو 2023
شيري عادل

شيري عادل

وصل منذ قليل، محمد النقلي، عبد العزيز حشاد، أميرة فتحي، رشا مهدي، الموزع الموسيقي عمرو الخضري، الملحن عمرو الشاذلي لمسجد الصديق بمساكن شيراتون؛ لتقديم واجب العزاء في الفنان أشرف أبو زيد.

أبرز الحاضرين في عزاء أشرف أبو زيد

كما حرص أيضا على تقديم واجب العزاء، كل من شيري عادل وزوجها طارق صبري، كريم عبد العزيز، مروان حامد، أمير شاهين، هاني سلامة، يحيى الفخراني.

 

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بقلم أبانوب رجائي