وصول كريم عبد العزيز وحمادة هلال لعزاء الموسيقار أشرف أبو زيد

وصل منذ قليل، كريم عبد العزيز بصحبة عمه المخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، لعزاء الموسيقار أشرف أبو زيد بمسجد الصديق في مصر الجديدة.

الفنانون يصلون عزاء أشرف أبو زيد

كما حضر أيضا يحيى الفخراني، مروان حامد، بشرى، حمادة هلال، والمخرج أحمد شفيق، وأيضا الفنان كريم أبو زيد شقيق أشرف أبو زيد لتلقي العزاء.

كما حرصت إلهام شاهين وهاني سلامة على تقديم واجب العزاء.