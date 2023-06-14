هل تم اكتشاف حياة جديدة على سطح القمر؟.. ناسا تحسم الجدل (فيديو)

كشفت إحدى كبار عالمات وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» بشكل علني وصريح أنه يمكن أن تكون هناك حياة بالفعل على سطح القمر، وذلك بسبب «أفعال البشر»، حيث قالت برابال ساكسينا، باحثة الكواكب في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لوكالة «ناسا»، إن البشر والتكنولوجيا البشرية الموجودة بالفعل منذ أكثر من 50 عاما «لوثت القمر بالحياة»، بحسب حديثها لموقع «سبايس» العلمي.

مفاجأة تفجرها عالمة في وكالة ناسا بشأن الحياة على سطح القمر

وقالت ساكسينا: «أحد أكثر الأشياء المدهشة التي وجدها فريق من وكالة ناسا هو أن القطب الجنوبي للقمر قد يمتلك الخصائص التي يمكن أن تمكن من البقاء وحتى النمو العرضي لبعض الحياة الميكروبية».

وأضافت العالمة بوكالة الفضاء الأمريكية ناسا: «نحن نعمل حاليا على فهم الكائنات المحددة التي قد تكون أكثر ملاءمة للبقاء على قيد الحياة في مثل هذه المناطق وما هي مناطق المناطق القطبية القمرية، بما في ذلك الأماكن ذات الصلة بالاستكشاف، والتي قد تكون أكثر ملاءمة لدعم الحياة»، بحسب الموقع الأمريكي.

التلوث الذي تسبب فيه البشر وفَّر نوعا من الحياة على سطح القمر

وأشارت برابال ساكسينا إلى أن التلوث الذي سببته رحلات الاستكشاف البشرية على القمر، في الأعوام الخمسين الأخيرة، وفرت نوعا من الحياة للكائنات، حيث أنه من المقرر أن يسافر البشر إلى القمر مرة أخرى في نوفمبر 2024 كجزء من مهمات أرتميس التابعة لناسا.