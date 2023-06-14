مفاجأة حول فيديو تسجيل ميسي هدفا في أول مباراة مع إنتر ميامي الأمريكي

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو زعم ناشروه أنه لأول مباراة يخوضها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف إنتر ميامي الأمريكي بعد أن أعلن عن قراره بمواصلة مسيرته في الولايات المتحدة الأمريكية.

ميسي لم يلعب مباريات في صفوف النادي الأمريكي حتى الآن

وقالت وكالة «فرانس برس»: «ميسي لم يلعب بعد في صفوف هذا النادي الأمريكي مباريات بعد، أما الفيديو فيعود لمباراة خاضها مع ناديه السابق برشلونة عام 2020».

وأضافت الوكالة الفرنسية: «يتضمَّن الفيديو لقطات من مباراة يظهر خلالها ميسي وهو يسجل أهدافا وجاء في التعليق المرافق (ميسي مع ميامي)، وأضيف تعليق يسخر من ألوان ملابس الفريق الوردية والخضراء».

ما حقيقة فيديو مباراة ميسي مع الفريق الأمريكي؟

أرشد التفتيش عن الفيديو بعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة، إلى النسخة الأصليّة منه منشورة في الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني عام 2020، حيث يعود هذا الفيديو لمباراة ودية خاضها برشلونة بمواجهة نادي جيرونا الإسباني، يوم كان ميسي لاعبا في صفوف برشلونة.

وفي تلك المباراة ارتدى لاعبو النادي الملابس باللونين الزهري والأخضر التي تُعتمد عندما يلعب النادي خارج أرضه، أما ملابس انتر ميامي فهي باللونين الزهري والأسود، وقد عمد ناشرو الفيديو في السياق المضلّل إلى إبدال صوت المعلق وإضافة قائمة مركبة في مستهل المقطع، إضافة إلى عكس اتجاه الصورة ليصبح التفتيش عنها عبر محركات البحث أصعب.