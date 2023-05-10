ليونيل ميسي خارج المستطيل الأحضر.. شارك بمسلسل ويجسد حياته في كارتون

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية انضمام اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الهلال السعودي في الموسم المقبل رسميًا، قادما من النادي الفرنسي باريس سان جيرمان في صفقة تاريخية.

وبعيدا عن الجانب الرياضي، فيبدو أن ميسي مهتم بالفن ويحبه للغاية، فسبق له ونشر فيديو عام 2018 وهو يشاهد مسلسل «العشق المزيف».

ميسي يشارك كممثل

ويبدو أن ارتباط ميسي بالفن جعله يشارك في الأعمال الفنية، فذكر موقع ماركا الإسباني في ديسمبر عام 2022 عن مشاركة ميسي في المسلسل الإسباني los Protectores، والمقرر أن يصور بين عدد دول بين ومن بينها فرنسا والأرجنتين.

وبخلاف ظهوره، أعلنت إحدى المنصات العالمية حسبما ذكرت بعض الصحف عن إنتاج فيلم كارتون للأطفال عن قصة حياة وكفاح ميسي كي يفيد الأطفال ويكون ملهما لهم.

أسطورة ميسي

ويضم الفيلم خطوات ميسي وكفاحه عندما كان طفلا والصعوبات التي واجهها في حياته بداية من نشأته في الأرجنتين وصولا للحصول على كأس العالم واعتباره أسطورة من أساطير كرة القدم في العالم.