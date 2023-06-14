معلومات عن سفينة وادي الملوك.. يرفع عليها العلم المصري في افتتاح رسمي

انضمت سفينة وادي الملوك للأسطول التجاري المصري، في إطار أعمال تطوير المواني المصرية، ومن المقرر رفع العلم عليها خلال الافتتاح الرئاسي لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وهي سفينة مزودة بأحدث التقنيات الفنية الحديثة من حيث الماكينات والمولدات والأجهزة الملاحية المتطورة، وفق تقرير لوزارة النقل.

أبرز المعلومات عن سفينة وادي الملوك

- يأتي انضمام السفينة للأسطول البحري في إطار تطوير المواني المصرية.

- السفينة هي سفينة صب جاف حديثة فئة «BULK».

- السفينة من طراز «كامسرماكس» حمولة 82300 طن ساكن.

- يبلغ طول السفينة 229 مترا وعرض 32 مترا.

- تعتبر السفينة أحدث وأكبر سفن الأسطول التجاري المصري.

- تتطابق السفينة مع كافة متطلبات هيئات الإشراف المحلية والدولية والتشغيل التجاري.

- السفينة مجهزة بأحدث التقنيات الفنية الحديثة من حيث الماكينات والمولدات والأجهزة الملاحية المتطورة.

- تم التعاقد على شراء السفينة من أكبر ملاك السفن العالميين.

- تعد الخطوة هي السابقة الأولى من نوعها لدعم الأسطول الوطني بسفينة حديثة الطراز.

- بعد انضمام السفينة الجديدة للأسطول التجاري الوطني يصبح بذلك إجمالي حمولة الأسطول المملوك الذى يتكون من 13 سفينة مصرية ما يزيد عن مليون طن ساكن.

خضرة: استخدام البحار والمحيطات والأنهار هي الأرخص على الاطلاق

وفي سياق متصل، قال الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، إن الدولة تسعى لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل حيث أن للنقل النهري العديد من المزايا الاقتصادية والبيئية من تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة على صيانة الطرق وقلة التكلفة في النقل، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري وكذلك المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري وتقليل نسبة الحوادث.

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة لـ«الوطن»، أن استخدام البحار والمحيطات والأنهار هي الأرخص على الاطلاق ويتم استخدامها لنقل البضائع بكميات كبيرة ومسافات كبيرة وكلما كانت كمية البضائع المنقولة كبيرة الحجم كلما قلت التكلفة للنقل بالتالي موضوع استخدام نهر النيل لنقل الركاب والبضائع له مردود إيجابي كبير على اقتصاد الدولة المصرية ويسهل حركة التجارة الداخلية من أماكن التصنيع والتوزيع داخل الدولة وتخفيف العبء على طرق النقل السريع المستخدمة بين المحافظات وتخفيف الضغط أيضاً على منظومة السكة الحديد.