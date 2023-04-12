كيف تستعيد وزارة النقل قوة الأسطول التجاري المصري؟.. تقرير يجيب

جهود حثيثة تبذلها الدولة المصرية، مُمثلة في وزارة النقل لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وهو ما حدد تفاصيلها تقرير رسمي للوزارة، موضحا أن الوزارة تعمل على تطوير مختلف قطاعات المنظومة، لتقديم خدمة نقل متميزة.

شراء سفن جديدة لشركات الملاحة البحرية

أجاب التقرير الرسمي، على التساؤل الخاص بكيفية استعادة قوة الأسطول المصري، موضحا أنه يتم تنفيذ خطة شاملة لتحقيق هذا الهدف، حيث يتم شراء سفن جديدة لشركات الملاحة البحرية التابعة لوزارة النقل، ومنها شركة الملاحة الوطنية.

وأكد التقرير، أن عدد السفن التجارية بشركة الملاحة الوطنية، وصل إلى 13 سفينة «12 سفينة صب- 1 سفينة حاويات»، موضحا أن آخر السفن التي تم شرائها لتدعيم أسطول الشركة وادي الملوك.

وأوضح التقرير، أن وزارة النقل تسابق الزمن، للانطلاق بالأسطول التجاري المصري، بما يحقق مساهمة فعالة في نقل تجارة مصر الخارجية، والاستفادة من حجم التجارة مع أوروبا وشرق أفريقيا، بتشغيل خطوط لسفن مصرية تمر بشمال أفريقيا، ثم تتجه لأوروبا وخطوط أخرى لشرق أفريقيا.

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

ترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري

تضم الشركة القابضة للنقل البحري والبري 19 شركة وهي الآتي:

- 3 شركات تعمل في مجال تداول الحاويات والبضائع، هي الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع.

- 4 شركات في مجال التوكيلات الملاحية «القناة للتوكيلات الملاحية منفيس وأمون وأبو سمبل وطيبة للتوكيلات الملاحية والشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية وشركة المستودعات المصرية العامة والشركة المتحدة للشحن والتفريغ وشركة السويس للشحن والتفريغ الآلي».

- 3 شركات تعمل في مجال نقل الركاب.

- 5 شركات تعمل في مجال نقل البضائع.