مدبولي: تطوير المصانع القديمة يخضع لدراسات جدوى.. ونركز على خلق فرص عمل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ركزت على خلق فرص عمل، معتبرًا أنها أهم شيء يحتاجه المواطن والشاب المصري لتحسين مستوى معيشته.

وأوضح مدبولي خلال كلمته في المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة استثمرت 14 مليار جنيه في العديد من المنشآت الجديدة والمجمعات الصناعية في الإسكندرية والبحيرة، لافتًا إلى أن ذلك انعكس في عدد المنشآت الصناعية المسجلة والعمالة المسجلة بصورة رسمية في المحافظتين.

وأشار إلى أن أهم المشروعات مجمعات «ميرغن 1 و2» الموجودة اليوم في الإسكندرية، لافتا إلى أنها وفرت آلاف من فرص العمل، وكذل الأمر في حوش عيسي بالبحيرة التي أصبح لديها مجمع صناعي نسجي بتكلفة تجاوزت 1.4 مليار جنيه ويشمل 864 وحدة صناعية.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة لم تترك المصانع العتيقة العريقة الموجودة منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى وجود دراسات جدوى طبيعية لاختيار المصانع التي تصلح للتطوير، مؤكدًا أن الدولة تنفق مليارات على تطويرها، لأن هذه المصانع سيكون لها جدوى، مشددًا على أن الموضوع لا يخضع للعاطفة، وإنما لحسابات ودراسات مدققة تقول ما الذي نسعى لتطويره وتجديده ورفع كفاءته والتوسع فيه، وما الذي أصبح غير ذي جدوى في عملية التطوير، موضحا أن الدولة تطور مشروعات بـ6 مليار جنيه في هذا الاطار.