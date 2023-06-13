مدبولي يشهد توقيع 11 مذكرة تعاون مع العراق

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، توقيع 11 وثيقة تعاون بين البلدين، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب انتهاء أعمال اللجنة العليا المصرية - العراقية المشتركة التي تمت بين الجانبين.

تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة

في البداية، جرى التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة، بين البنك المركزي العراقي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المصري، للتعاون في مجال تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو الاقتصادي، ووقع عليها من الجانب العراقي، علي محسن إسماعيل العلاق، محافظ البنك المركزي العراقي، ومن الجانب المصري باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين «معهد الخدمة الخارجية»، بوزارة الخارجية العراقية ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية، للتعاون في مجالات التدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات، ووقعها عن الجانب العراقي أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وعن الجانب المصري السفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية.

مذكرة تفاهم في مجال الإدارة والوظيفة العامة

كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية بين مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمصر، وقعها عن الجانب العراقي محمود عبد التميمي، رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وعن الجانب المصري الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وجرى التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة الثقافة والسياحة والآثار في العراق، ووزارة السياحة والآثار المصرية، وقعها عن الجانب العراقي أثير الغِرِيري، وزير التجارة، وعن الجانب المصري أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار.

وشملت الاتفاقيات، التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة العراقية، ووزارة التجارة والصناعة المصرية، بشأن التعاون الفني بهدف الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وقعها عن الجانب العراقي أثير الغِرِيري، وزير التجارة، وعن الجانب المصري المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

مذكرتا تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة

وشهد رئيسا وزراء البلدين التوقيع على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة، بين وزارة الشباب والرياضة العراقية، ووزارة الشباب والرياضة المصرية، وقعهما عن الجانب العراقي أثير الغِرِيري، وزير التجارة، وعن الجانب المصري الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وضمن مجالات العمل والحماية الاجتماعية، تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون المشترك بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، ووزارة التضامن الاجتماعي في مصر، ومذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، ووزارة العمل في مصر، وقعهما عن الجانب العراقي أثير الغِرِيري، وزير التجارة، وعن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

تبادل الخبرات بين «التخطيط» العراقية و«التعاون الدولي» المصرية

وجرى التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة التخطيط العراقية، ومعهد التخطيط القومي المصري، ومذكرة تفاهم في مجال تبادل الخبرات بين وزارة التخطيط العراقية ووزارة التعاون الدولي المصرية، وقعهما عن الجانب العراقي الدكتور محمد تميم، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط، وعن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى جانب التوقيع على محضر اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، وقعه عن الجانب العراقي المهندس محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق، وعن الجانب المصري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية.