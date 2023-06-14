نواب يشيدون بمشروعات «حياة كريمة».. ويطالبون الحكومة بالحفاظ على الرقعة الزراعية

أشاد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بقيام الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، بتفقد وافتتاح عدد من المشروعات القومية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقرية الأبعادية، بالبحيرة، وافتتاح مشروعات أخرى بالإسكندرية.

وأكدت النائبة ولاء التمامى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروعات حياة كريمة تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين فى كل أنحاء الجمهورية، وطالبت الحكومة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات على الأراضى.

«التمامي»: المبادرة تهدف لتحسين حياة المواطنين

وأشارت «التمامى» إلى أهمية هذه المشروعات التى كان لها تأثير إيجابى كبير فى تغيير حياة الريف المصرى، قائلة: كانت خطوة فى منتهى الأهمية وشعر بها جميع المواطنين فى محافظات الجمهورية، كما أشادت «التمامى» بالرسائل المهمة التى أطلقها السيسى خلال الافتتاح، فيما يتعلق بملف الزراعة والصناعة، والتوسع فيهما لتحقيق الاكتفاء الذاتى، مشيرة إلى أن عمليات التنمية التى تتم على مستوى الجمهورية سيكون لها تأثير إيجابى كبير لدعم الاقتصاد الوطنى.

وأوضحت أن الاهتمام بالملف الصناعى خطوة مهمة فى توفير فرص العمل وزيادة الدخل القومى، فضلاً عن تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج بما يسهم فى رفع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، واختتمت بالإشادة بافتتاح الرئيس فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب، مؤكدة أن افتتاح الرئيس جامعة برج العرب خطوة رائعة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، إلى أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى مشروعات حياة كريمة من قرية الأبعادية بالمحافظة يأتى ضمن استكمال جهود الدولة فى توفير أفضل سبل الحياة للمواطنين على مستوى الجمهورية، مؤكداً أهمية هذه المشروعات التى كان لها تأثير إيجابى كبير فى تغيير حياة الريف المصرى فى محافظات الجمهورية.

وقال «زين الدين»: الرئيس السيسى وجّه العديد من الرسائل المهمة خلال الافتتاح، لاسيما فيما يتعلق بملف الزراعة والصناعة، والتوسع فيهما لتحقيق الاكتفاء الذاتى، مشيراً إلى أن عمليات التنمية التى تتم على مستوى الجمهورية سيكون لها تأثير إيجابى كبير لدعم الاقتصاد الوطنى.

وأشاد النائب بتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على قدرة تجاوز كافة الأزمات العالمية بفضل التكاتف بين أبناء الشعب المصرى مع الدولة، وشدد عضو مجلس النواب على أهمية تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، لاسيما فى ظل ارتفاع تكاليف استصلاح الأراضى الصحراوية، وما تحتاج إليه من مد شبكات مياه وغيره، قائلاً: الحفاظ على الأراضى الزراعية واجب قومى.

وأوضح النائب أن الاهتمام بالملف الصناعى خطوة مهمة فى توفير فرص العمل وزيادة الدخل القومى، فضلاً عن تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج بما يسهم فى رفع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

«خضير»: عمليات التنمية سيكون لها تأثير إيجابي لدعم الاقتصاد

وقال النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن جولة الرئيس السيسى فى قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، ضمن قرى مبادرة حياة كريمة جاءت فى توقيتها تماماً للاطلاع على مجريات التنمية الشاملة بالوطن ومعرفة رأى الناس.

وأوضح أن توقف السيسى خلال الزيارة، مع حشد من الأهالى والقائمين على مبادرة «ازرع»، وحرصه على الحديث معهم للاطمئنان على أحوالهم ومردود المشروعات التنموية التى شهدتها القرية على حياتهم المعيشية، لمسة إنسانية كبيرة من جانب الرئيس، وحرص على الاستماع للمواطنين مباشرة والاطمئنان على جودة الخدمات بالوحدة الصحية فى قرية الأبعادية بالبحيرة، واستماعه كذلك لشرح مفصل عن جهود الوحدة والخدمات الطبية المقدمة لأهالى المنطقة.

وأوضح أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم مشروعات حياة كريمة من قرية الأبعادية خطوة جديدة ضمن استكمال جهود الدولة فى توفير أفضل سبل الحياة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وتدشين الجمهورية الجديدة فى البلاد.

وأشاد «خضير» بالرسائل التى أرسلها الرئيس السيسى خلال الافتتاح، لاسيما فيما يتعلق بملف الزراعة والصناعة، والتوسع فيهما لتحقيق الاكتفاء الذاتى، مؤكداً أن عمليات التنمية التى تتم على مستوى الجمهورية سيكون لها تأثير إيجابى كبير لدعم الاقتصاد الوطنى، وقدرة على تجاوز جميع الأزمات العالمية.