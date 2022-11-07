نائب رئيس البرلمان العربي يثمن دعم قادة العالم لدعوة السيسى بإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا

أكد نائب رئيس البرلمان العربي علاء عابد، أن المشهد الذي تابعه العالم اليوم، في قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ، فاق توقعات الجميع، من حيث التنظيم الذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بالأكثر من رائع، موجها شكر خاص للرئيس عبد الفتاح السيسي، على حسن الاستضافة، ونجاح مصر في توفير كل الإمكانات، لإنجاح قمة المناخ بهذا الشكل المبهر.

وأوضح في بيان، أن إنجاح القمة، تعتبر شهادة دولية على قدرة مصر على تنظيم الأحداث والفعاليات الدولية الكبرى، تنضم إلى شهادة دولية أخرى، أثبتها واقع حضور كل هذا العدد من الملوك والأمراء ورؤساء الدول والحكومات، وحرصهم على المشاركة في قمة المناخ بشرم الشيخ، وهو الحرص الذى يؤكد على قوة الدولة المصرية، وقدرتها على أن تكون مركزا للحل، وقبلة لبحث الملفات والمشاكل الدولية المعقدة.

البرلمان العربي

وتابع بيان علاء عابد: ويؤكد نائب رئيس البرلمان العربي، أن البداية القوية لقمة المناخ في شرم الشيخ، الذي وضحت في رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته الافتتاحية التي أطلق فيها دعوة عالمية للسلام، موجها نداءا بضرورة وقف الحرب الروسية الأوكرانية، وهي الدعوة التي لاقت استحسانا وقبولا ودعما من كل القادة والزعماء والرؤساء المشاركين، كما لاقت احتفاءا كبير في كل وسائل الإعلام الدولية، بشكل يعبر عن قوة وتأثير الدولة المصرية، وقيمة رئيسها وتأثير كلمته على المستوى الدولى.

الحرب الروسية الأوكرانية

وثمن نائب رئيس البرلمان العربى، تفاعل الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مع دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، وإعلانه الدعم الكامل لتوجه الرئيس ودعوته، وهو نفس الأمر الذى أبداه الأمين العام للأمم المتحدة، وأغلب الزعماء ورؤساء الوفود المشاركين.

ويؤكد النائب علاء عابد، أن كلمة الرئيس جاءت معبرة عن حجم وتأثير الدولة المصرية وإدراكها التام لطبيعة دورها في التفاعل مع كافة المشاكل والأزمات الدولية، حيث عبرت كلمة السيد الرئيس عن الرؤية المصرية المدركة لجوهر وطبيعة المشاكل السياسية الدولية وعلاقة ذلك بقضايا المناخ والتغيرات البيئية وضرورة الإنطلاق نحو إيجاد حلول واقعية تترجم إلى نتائج على الأرض