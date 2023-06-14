السيسي من الإسكندرية: «إحنا موجودين عشان نصلح.. وبناء الدول وإصلاحها ليس أمرا هينا»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن بناء الدول وإصلاحها ليس أمراً هيناً، وأضاف: «أنا كإنسان منكم، معاكم وعليكم، واللى هيحاسبنى ربنا، وبالمناسبة حسابكم أنتم سهل أوى، حساب البشر سهل، لكن حساب رب البشر أصعب لأنه سبحانه وتعالى بيكون شايف كل حاجة ومطّلع على كل حاجة».

وقال «السيسى» خلال المؤتمر الوطنى للشباب بالإسكندرية: «عايز أقول لكم على حاجة مهمة قوى هى أن إحنا بنتكلم على اللى إحنا فيه ده تجدوا مش الأرقام كبيرة ومش أن الرقم اللى اتصرف 800 ولا 900 أبداً ولكن الفكرة كلها أن فيه كتير من الموضوعات اللى بنعملها لو كانت اتعملت فى أماكن جديدة خالص مكنتش هتكلفنا التكاليف دى كلها».

وأضاف: «إحنا بنضطر نصلح ونبنى على اللى صلحناه» متابعاً: «شبكة الرى أو شبكة صرف المطر اللى الدكتور مصطفى مدبولى قال عليها لو بنعملها فى مكان جديد، كان هيبقى موضوع مختلف خالص عن اللى إحنا ماشيين فيه.. إحنا بنحاول نصلح ثم نبنى ونطور اللى إحنا بنعمله يعنى ودايماً المكان الجديد فرصتنا فيه كدولة وكتخطيط أفضل كتير من أن إحنا ندخل على التخطيط السابق اللى تم تجاوزه ومش مهم أبداً نقول تجاوزه ليه.. لأن إحنا مش موجودين هنا علشان نوزع اتهامات.. أبداً.. إحنا موجودين هنا علشان نصلح ما أمكن أى حاجة ممكن نعملها».

الرئيس خلال المؤتمر الوطنى للشباب: انتهينا من تنفيذ أول 20 كيلومتراً من محور المحمودية

وتابع أنه جرى إنجاز أول 20 كيلومتراً من محور المحمودية واشتكى العديد من الأشخاص: «قالوا بتهدوا الجوامع، حرام عليكم يا مسلمين»، ليرد عليهم بقوله: «يا سيدى هنرجع الجوامع والكنايس، بس هنرجعها صح».

وأوضح الرئيس أن محور المحمودية يجرى العمل فى امتداده طيلة 3 سنوات، بواقع 55 كيلومتراً، وصولاً لمحافظة البحيرة: «علشان تبقى أنت فى الإسكندرية تمشى على محور جديد منها للبحيرة، ويقول لك البلد بتحب الطرق، إنتوا مش واخدين بالكم يعنى إيه بلد ولا إيه، البلد حاجة تانية خالص».

وقال: «الدولة فيها تخطيط وبيقوم بيه علماء وأساتذة جامعة ودكاتره فى الوزارات المتخصصة والمعنية، وبتحط تصور لو قدرت الدولة تعمله خير، ولو مقدرتش هيكون خطط على ورق».

الدولة تحتاج لهدم القديمة بسبب عدم صلاحيتها وبناء أخرى بديلة بتكلفة 150 مليار جنيه

وتحدث الرئيس عن المشروعات القومية التى أقيمت فى الإسكندرية، مشيراً إلى أنه لن يتحدث عن شبكة الطرق التى أقيمت هناك فقط، ولكنه سيتحدث عن الإسكان كإحدى المشكلات المزمنة، مؤكداً وجود 400 ألف وحدة سكنية غير صالحة فى الإسكندرية والدولة تحتاج لبناء هذه الوحدات وهدم الوحدات القديمة بسبب عدم صلاحيتها للإسكان، وبناء البديل تصل تكلفته لـ150 مليار جنيه مشيراً إلى أن رئيس الوزراء خلال كلمته ألقى الضوء على مشروعات لكل المواطنين منها بشائر الخير والصوارى ومشارف، مضيفاً: «مشارف دى موجودة على أراضى كانت أرض سبخية وكان فيها مية وبدل ما كنا بنينا جوه إسكندرية بالطريقة دى لو كان اتعمل اللى بنعمله دلوقتى واحنا خلصنا 500 فدان وشغالين فى 1000 فدان فى منطقة العامرية».

وقال الرئيس: «واحنا بنعمل ده بيتعمل الطريق اللى يربط العامرية مش بشرق إسكندرية، لا بنعمل طريق علشان يتربط مع الطريق الصحراوى» لافتاً أن وزير الكهرباء يطلب 4 مليارات جنيه للمرافق وكذلك وزارة الإسكان تطلب 4 مليارات جنيه لإدخال المرافق فى هذه الأماكن.

وتحدث «السيسى» عن ظاهرة الغلاء قائلاً: «بقول كده ليه.. علشان كتير مننا بيقول الأكل غالى.. صحيح.. بس إحنا بنبنى الدولة وبنعالج تاريخ طويل» مضيفاً: «ما رضتش أقول للدكتور مصطفى وقف محور المحمودية وورى الناس كان شكله عامل إزاى.. وكانت الناس راضية وساكتة.. يعنى تخليك كده؟ - إوعوا تزعلوا من اللى هقوله- تخليك كده؟.. ردوا عليا.. أسيب الناس مرمية فى الشوارع ونايمة فى الصفيح ولا أشيل الناس وأسكنهم فى بشاير الخير والدنيا تبقى غالية شوية».

وأضاف «السيسى» أنه يتم إنشاء 10 كيلومترات من الأرصفة، منها رصيف على عمق 22 متراً، لا يوجد مثيل له سوى فى إسبانيا، بخلاف 7 ملايين متر موجودة كمبانى بداخل البحر: «هيتعمل كورنيش جوه البحر 8 كيلومتر، يعنى نص كورنيش الإسكندرية، ولسه».

وتابع: «حجم العمل فى مصر كتير أوى، والله العظيم حجم العمل اللى مطلوب فيكى يا مصر عايز عمل ليل ونهار عشرات السنين بلا كلل ولا ملل ولا الدكتور معيط يقول لى مفيش فلوس، وعايز أطمّنكم إن إحنا ماشيين كويس وكان فيه شاب من الشباب فى البحيرة قال لى طمنى يافندم على الشباب، قلت له يا محمد ده إحنا بنقول فيه 2.5 مليون فدان هنزرعهم بالكتير على آخر السنة اللى جاية وهما امتداد البحيرة، يعنى قد البحيرة كلها مرة وشوية».

ووجّه الرئيس التحية لأهالى الإسكندرية والبحيرة، مقدماً الشكر لكل من أسهم فى كل الأنشطة التى تم الحديث عنها فى الإسكندرية والبحيرة، سواء مشروعات الدولة أو مشروعات منظمات المجتمع المدنى. واختتم الرئيس كلمته قائلاً: «لا يوجد من يتحرك من أجل البناء أو العمل لأجل الناس وينضام، اللى بيطبطب على حد ربنا بيديله حسنة، واللى بيشيل شوكة ولا طوبة من الأرض تؤذى الناس ربنا يديله حسنة، فاللى بيغير حياة بلد هينضام؟؟؟؟، لا ما ينضمش».