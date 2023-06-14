الرئيس يتفقد جامعة برج العرب.. ويُشيد بابتكارات الطلاب

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى جامعة برج العرب التكنولوجية بالإسكندرية أمس، واستمع إلى شرح الدكتور محمد الجوهرى، رئيس الجامعة، عن مكوناتها، قائلاً إنها جامعة حكومية مكونة من 5 مبانٍ هى المبنى التعليمى ومبنى الإدارة ومبنى الورش والمعامل ومبنى الكافيتريا والمسجد، إضافة إلى 10 معامل و10 ورش، و20 قاعة صغيرة كثافة 40 طالباً، و4 قاعات كبيرة بواقع 80 طالباً، و4 مدرجات، المدرج الواحد يسع لـ340 طالباً مجهزة بأحدث المعدات.

ولفت إلى أن الجامعة بها كليتان هما كلية الصناعة والطاقة وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية، ويوجد 1580 طالباً فى أول سنة، و60% من الطلاب من الإسكندرية، و40% من الطلاب المغتربين. كما تفقد الرئيس مجمع الورش، كما اطلع على بعض ابتكارات الطلاب، حيث استمع لشرح من الطلاب حول ابتكاراتهم، مشيداً بها.

وزير التعليم العالي: ندعم الابتكارات ونربطها بالصناعة من خلال مبادرة «ابدأ»

وأوضح وزير التعليم العالى أنه يتم دعم ابتكارات الطلاب من خلال صندوق رعاية المبتكرين والمبدعين، ومن خلال مبادرة «ابدأ» نحاول دعم هذه الابتكارات وربطها مع الصناعة ومحاولة تحويل هذه الابتكارات من الطلاب المميزين.

وأكد الدكتور محمد حلمى الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى لأفرع الجامعات الدولية، أن عدد الجامعات المصرية المختلفة والمتنوعة فى التخصصات العلمية لم تكن موجودة قبل عام 2013، إذ كانت هناك جامعة أهلية واحدة، ولا توجد جامعات تكنولوجية ولا دولية، ولم يتخطَّ العدد 15 جامعة.

وأوضح، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قطاع التعليم الجامعى الدولى والخاص والتكنولوجى شهد فى الـ10 سنوات الماضية تقدماً كبيراً، حيث جرى إنشاء نحو 20 جامعة أهلية و10 تكنولوجية و27 جامعة خاصة، بجانب القفزة الكبيرة فى عدد المعاهد التعليمية، وأشار إلى أن الجامعات التكنولوجية الجديدة، مثل جامعة برج العرب التكنولوجية وجامعة القاهرة الجديدة وغيرهما، تعتبر طفرة فى مجال التعليم التكنولوجى الفنى، مشيراً إلى أن القبول بها يجرى عن طريق مكتب التنسيق، وفقاً للقواعد والضوابط التى أقرها «الأعلى للجامعات» فى هذا الشأن.

وتابع قائلاً إن الجامعات التكنولوجية الجديدة وغيرها من المنشآت الجامعية التى جرى تدشينها خلال الفترة الماضية بمثابة نقلة كبيرة وشاملة فى مجال التعليم العالى المصرى.

الرئيس يشهد افتتاح عدة مشروعات خدمية وتنموية عبر «الفيديو كونفرانس»

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية فى محافظتى الإسكندرية والبحيرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، منها مستشفى كوم حمادة التخصصى، وحدة زرع النخاع بمستشفى المواساة الجامعى، ونفق وكبارى السادات للسيارات والمشاة.

وقال الدكتور أحمد الفقى، مدير مستشفى كوم حمادة التخصصى، إنَّ مستشفى كوم حمادة التخصصى مقام على مساحة 3100 متر مربع، ومكون من أرضى و5 أدوار فضلاً عن مبنى الخدمات بإجمالى مساحة إنشائية 16 ألف متر مربع بإجمالى تكلفة إنشائية وأنظمة 312 مليون جنيه.

ضمت مستشفى كوم حمادة التخصصي ووحدة زرع النخاع بـ«المواساة الجامعي»

وأضاف أن التجهيزات الطبية وغير الطبية موردة من وزارة الصحة والسكان بالاشتراك مع صندوق تحيا مصر بتكلفة حوالى 458 مليون جنيه، مشيراً إلى أنَّ المستشفى يحتوى على 252 سريراً نوعياً منها 20 سرير عناية و22 سرير حضانة فضلاً عن 40 ماكينة غسيل كلوى، و110 أسرّة داخلية، و6 غرف عمليات، 15 سرير إفاقة و16 سرير طوارئ، بالإضافة إلى 20 عيادة خارجية وأقسام الأشعة والمعامل والجهاز الهضمى والعلاج الطبيعى والأسنان.

وقالت الدكتورة منال السردى، رئيس وحدة زرع النخاع بمستشفى المواساة الجامعى بالإسكندرية، إن وحدة زرع النخاع بمستشفى المواساة الجامعى تتكون من 7 كبسولات زرع نخاع وملحقاتها فضلاً عن غرفة فصل خلايا جذعية ومعمل لحفظ وتجميد الخلايا.

وأضافت أنه تم تصميم الوحدة عن طريق شركة متخصصة مصرية، وصُنعت الوحدة كاملة فى ألمانيا، الطاقة الاستيعابية السنوية للوحدة تمثل من 60 إلى 70 مريض زرع نخاع بكل أنواعه سواء ذاتى أو من خلال متبرع، مشيرة إلى أن الوحدة تخدم 4 محافظات هى الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة.

وقالت المهندسة عبير ماجد، مدير تنفيذ مشروعات منطقة الإسكندرية بالجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، إن مشروع نفق وكبارى السادات للسيارات والمشاة عند تقاطع شارع السادات مع طريق الكورنيش يهدف إلى حل مشكلة الاختناقات المرورية فى المنطقة فضلاً عن توسعة الكورنيش ليصبح 10 حارات بدلاً من 6 حارات، إلى جانب تأمين أرواح المواطنين بفصل حركة المشاة عن حركة السيارات بعمل ممشى سياحى وأنفاق للمشاة.

وأكدت أن المشروع يتكون من نفق يبدأ من شارع السادات عبارة عن 3 حارات للدخول و3 للخروج بطول 150 متراً مفتوح للأعلى، ويستمر النفق أسفل طريق الكورنيش بعدد 3 حارات للدخول و3 حارات للخروج بطول 60 متراً وارتفاع 6 أمتار، فضلاً عن كونه يشمل نفقاً لليمين ولليسار للمشاة بعرض 2.5 متر وارتفاع 2.5 متر، لينتهى النفق فى اتجاه البحر بدوران لليسار بعدد 2 كوبرى، 3 حارات للخروج بطول 200 متر، و3 حارات للخروج بطول 130 متراً.