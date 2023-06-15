رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وزير النقل: السيسي وجّه بتطوير ميناء الإسكندرية بأموال مصرية ودون قروض

كتب:

هانى حسن
11:11 ص | الخميس 15 يونيو 2023
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

الفريق كامل الوزير - وزير النقل

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بتنفيذ البنية الأساسية لتطوير ميناء الإسكندرية بالكامل لشركات مصرية وبأموال مصرية ودون الحاجة لأي قروض، مضيفا: «بنجيب مشغل عالمي ونطرح زي ميناء السخنة وكل المواني المصرية ياخد حق انتفاع لإدارة وتشغيل البنية الفوقية لمدة 15 إلى 30 سنة، وبيديني العائد بالدولار، ولا يمتلك أي شيء».

وأضاف الوزير، خلال كلمته من مقر افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمُذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ البنية الأساسية لميناء الإسكندرية تمت عبر الاتفاق بين الوزارة وإحدى الشركات الأجنبية، للمشاركة بحصة 32% من المعدات، موضحا أنّ البنية الفوقية عبارة عن المباني والمرافق ومحطات المعالجة بخلاف المعدات.

وتابع وزير النقل، أنّ المستثمر الأجنبي وافق فقط حبا في مصر، وتقديرا للرئيس السيسي بعد لقاء جمعهما في قصر الاتحادية، وساهم بـ30% من قيمة المعدات بالدولار، مضيفا: «هذا نموذج جيد لصالح مصر».

اقرأ المزيد:

السيسي يصل إلى مقر افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض (بث مباشر)

السيسي يفتتح محطة تحيا مصر العملاقة اليوم.. منشأة عالمية على أرض المحروسة

كامل الوزير: 13 شركة مصرية نفذت أعمال تطوير ميناء الإسكندرية

كامل الوزير: ميناء الإسكندرية الكبير سيصبح درّة مواني البحر المتوسط
بقلم هانى حسن