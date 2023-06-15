وزير النقل: السيسي وجّه بتطوير ميناء الإسكندرية بأموال مصرية ودون قروض

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بتنفيذ البنية الأساسية لتطوير ميناء الإسكندرية بالكامل لشركات مصرية وبأموال مصرية ودون الحاجة لأي قروض، مضيفا: «بنجيب مشغل عالمي ونطرح زي ميناء السخنة وكل المواني المصرية ياخد حق انتفاع لإدارة وتشغيل البنية الفوقية لمدة 15 إلى 30 سنة، وبيديني العائد بالدولار، ولا يمتلك أي شيء».

وأضاف الوزير، خلال كلمته من مقر افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمُذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ البنية الأساسية لميناء الإسكندرية تمت عبر الاتفاق بين الوزارة وإحدى الشركات الأجنبية، للمشاركة بحصة 32% من المعدات، موضحا أنّ البنية الفوقية عبارة عن المباني والمرافق ومحطات المعالجة بخلاف المعدات.

وتابع وزير النقل، أنّ المستثمر الأجنبي وافق فقط حبا في مصر، وتقديرا للرئيس السيسي بعد لقاء جمعهما في قصر الاتحادية، وساهم بـ30% من قيمة المعدات بالدولار، مضيفا: «هذا نموذج جيد لصالح مصر».