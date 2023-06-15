السيسي يفتتح محطة تحيا مصر العملاقة اليوم.. منشأة عالمية على أرض المحروسة

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، محطة تحيا مصر متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، والتي تعتبر أحد أهم مشروعات النقل البحري، وتستهدف وضع مصر في مصاف الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمي الحديث، حيث تشتمل على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، ويمكنها استقبال من 6 إلى 7 سفن في توقيت واحد.

وتبلغ أطوال أرصفة المحطة 2450 مترا طوليا، وجرى تنفيذها على رصيف «55 - 62» td ميناء الإسكندرية، وتحتوي على مبنى إداري يقع على مساحة 1200 متر، مكون من 4 طوابق بها أقسام للتشغيل والعمليات وتكنولوجيا المعلومات وقسم الموارد البشرية وقسم السلامة والصحة المهنية، وتستهدف المحطة تداول 3 أنواع من البضائع وهي الحاويات والسيارات والبضائع العامة.

وتشمل محطة تحيا مصر بوابات دخول وخروج تعمل بنظام كاميرات التعرف على الأحرف المعروفة بـOCR، وبدأ تنفيذ المحطة منذ 30 شهرا، ومقررا أن تسهم المحطة في جعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، كما تسهم المحطة في وضع مصر على خريطة العالم الحديثة في مصاف الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمي الحديث.

وأُنشئت محطة تحيا مصر برأس مال مصري 100%، وتشتمل على ساحات تداول تبلغ طاقتها نصف مليون متر مربع، ويمكن للمحطة تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا.