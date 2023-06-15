كولومبيا تبحث عن بطلها الكلب ويلسون بعد إنقاذه أطفال الأمازون (فيديو)

ينتشر أكثر من 70 جنديا من الجيش الكولومبي في غابات الأمازون من أجل البحث عن الكلب ويلسون، والذي اشتهر بين الشعب الكولومبي بالكلب البطل الذي شارك في مهمة البحث عن الأطفال الأربعة الذين كانوا مفقودين في غابات الأمازون، وتم العثور عليهم بعد مرور 40 يوما من انقطاع الاتصال بهم.

Mucha suerte y éxitos a @FuerzasMilCol para que encuentren a #WilsonHeroeNacional #wilson … aún no estamos completos. Ánimo héroes. ???? pic.twitter.com/lpQq1tWBhE — Veronica Ramirez (@laveronicar) June 13, 2023

يواصل مدرب الكلب ويلسون عملية البحث في غابات الأمازون

ضاع ويلسون أثناء عملية البحث والإنقاذ للأطفال الأربعة الذين كانوا مفقودين في غابات الأمازون، لكن الجيش الكولومبي يزداد إصرارا كل ساعة في مواصلة البحث عنه، حيث قال أحد المدربين في مركز تدريب الكلاب التابع للجيش الكولومبي: «كان ويلسون كلبا مثاليا، كلبا قويا، لم يكن خائفا أثناء بحثه عن أطفال الأمازون»، بحسب حديثه لشبكة «يورو نيوز».

الكلب ويلسون يتمكن من إنقاذ أطفال الأمازون

وقالت السلطات في كولومبيا إن ويلسون لم يكن مجرد كلب، بل لعب دورا أساسيا وشجاعا من أجل إنقاذ أطفال الأمازون عبر إيجاد الكوخ الذي لجأوا إليه خلال الفترة التي كانوا مفقودين فيها، كما تمكن الكلب ويلسون من اكتشاف الزجاجة التي كانت العلامة التي أعطت الأمل في إمكانية إيجاد الأطفال الأربعة على قيد الحياة في غابات الأمازون.

صورة الكلب ويلسون تغزو وسائل التواصل الاجتماعي

وغزت صورة الكلب ويلسون وسائل التواصل الاجتماعي في كولومبيا، حيث تفاعل مع قصته الآلاف من المواطنين الكولومبيين، الذين يتابعون أخبار البحث عنه ولديهم اهتمام بالغ في متابعة الأخبار ويتمنون العثور العليه.

معلومات عن الكلب ويلسون

دخل الكلب ويلسون السيرك بعمر الخمسة أشهر، وبعد تدريب استمر 14 شهرا تم نقل إلى القيادة المشتركة للعمليات الخاصة للجيش الكولومبي، ليعيش ويتدرب على إنقاذ الناس مع الجيش، ويبلغ الكلب ويلسون الآن 5 سنوات.