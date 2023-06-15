رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

كولومبيا تبحث عن بطلها الكلب ويلسون بعد إنقاذه أطفال الأمازون (فيديو)

كتب:

محمد علي حسن
02:14 م | الخميس 15 يونيو 2023
الكلب ويلسون منقذ أطفال الأمازون

الكلب ويلسون منقذ أطفال الأمازون

ينتشر أكثر من 70 جنديا من الجيش الكولومبي في غابات الأمازون من أجل البحث عن الكلب ويلسون، والذي اشتهر بين الشعب الكولومبي بالكلب البطل الذي شارك في مهمة البحث عن الأطفال الأربعة الذين كانوا مفقودين في غابات الأمازون، وتم العثور عليهم بعد مرور 40 يوما من انقطاع الاتصال بهم.

يواصل مدرب الكلب ويلسون عملية البحث في غابات الأمازون

ضاع ويلسون أثناء عملية البحث والإنقاذ للأطفال الأربعة الذين كانوا مفقودين في غابات الأمازون، لكن الجيش الكولومبي يزداد إصرارا كل ساعة في مواصلة البحث عنه، حيث قال أحد المدربين في مركز تدريب الكلاب التابع للجيش الكولومبي: «كان ويلسون كلبا مثاليا، كلبا قويا، لم يكن خائفا أثناء بحثه عن أطفال الأمازون»، بحسب حديثه لشبكة «يورو نيوز».

الكلب ويلسون يتمكن من إنقاذ أطفال الأمازون

وقالت السلطات في كولومبيا إن ويلسون لم يكن مجرد كلب، بل لعب دورا أساسيا وشجاعا من أجل إنقاذ أطفال الأمازون عبر إيجاد الكوخ الذي لجأوا إليه خلال الفترة التي كانوا مفقودين فيها، كما تمكن الكلب ويلسون من اكتشاف الزجاجة التي كانت العلامة التي أعطت الأمل في إمكانية إيجاد الأطفال الأربعة على قيد الحياة في غابات الأمازون.

صورة الكلب ويلسون تغزو وسائل التواصل الاجتماعي

وغزت صورة الكلب ويلسون وسائل التواصل الاجتماعي في كولومبيا، حيث تفاعل مع قصته الآلاف من المواطنين الكولومبيين، الذين يتابعون أخبار البحث عنه ولديهم اهتمام بالغ في متابعة الأخبار ويتمنون العثور العليه.

معلومات عن الكلب ويلسون

دخل الكلب ويلسون السيرك بعمر الخمسة أشهر، وبعد تدريب استمر 14 شهرا تم نقل إلى القيادة المشتركة للعمليات الخاصة للجيش الكولومبي، ليعيش ويتدرب على إنقاذ الناس مع الجيش، ويبلغ الكلب ويلسون الآن 5 سنوات.

اقرأ المزيد:

«معجزة» وراء إنقاذ 4 أطفال تاهوا 40 يوماً في غابات الأمازون بكولومبيا

بعد إنقاذ أطفال الأدغال.. ماذا قالت الأم قبل أن تتركهم في غابة الأمازون؟

معجزة إنقاذ أطفال الأمازون.. ماذا أكلوا لمدة 40 يوما وسط الغابات؟

العثور على 4 أطفال بينهم رضيع في غابات الأمازون بعد اختفاء 40 يوما
بقلم محمد علي حسن