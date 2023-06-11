العثور على 4 أطفال بينهم رضيع في غابات الأمازون بعد اختفاء 40 يوما

كشفت السلطات الكولومبية عن نجاحها في العثور على 4 أطفال بينهم رضيع في غابات الأمازون بعد سقوط طائرتهم منذ نحو 40 يومًا، حيث وصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الحدث بأنه «بشرة سارة للبلاد بأسرها حيث نجحت القوات في العثور على أطفال الغابة».

العثور على 4 أطفال في غابات الأمازون

ونشر بيترو على صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» قائلا: «بعد مجهود شاق قامت به القوات العسكرية الكولومبية التي نجحت في العثور على 4 أطفال في غابات الأمازون بعد أن فُقدوا بسبب حادث تحطم طائرتهم، وأنهم استطاعوا التعلم والعيش في الغابة»، وفق ما أفاد تقرير موقع CNN الأمريكي.

وأضاف أن «الأطفال تم العثور عليهم أحياء، وأظهروا مثالا للبقاء الكامل الذي سيتذكره التاريخ» واصفًا أياهم أنهم أصبحوا أبناء الغابة والآن هم أبناء كولومبيا.

وظهر الأطفال الذين بدوا نحيفي الجسم بشكل كبير، مع أطقم البحث التي تكونت من أكثر من 100 جندي من القوات المسلحة الكولومبية مع كلاب مدربة للعثور على الأطفال وأكثر من 70 من الكشافة من السكان الأصليين الذين فتشوا المنطقة.

واعتقد الكثيرون أنه من المستحيل العثور على الأطفال الأربعة أحياء، لا سيما أن بينهم رضيع لا يتجاوز العام، وتعرضهم لحادث تحطم طائرة أدى إلى مقتل الطيار ووالدتهم وأحد السكان المحليين، لكن نجا الأطفال وهم يزلي جاكوبومباير موكوتوي، 13 عاما، وسوليني جاكوبومباير موكوتوي، 9 أعوام، وتيان رانوك موكوتوي، 4 أعوام، والرضيع كريستين رانوك موكوتوي 11 شهرا، والذين فقدوا في غابة الأمازون في الأول من مايو.

حفاضات ومقص ورابطة شعر أنقذتهم

وفي وقت سابق للعثور للأطفال كانت القوات المسلحة تكثف عملية البحث، حتى عثروا على ملجأ صنع بطريقة بدائية ومرتجلة من جذوع الأشجار والأغصان، مما أكد أن الأطفال لا يزالون على قيد الحياة.

كما وجدت فرق البحث مقصا صغيرا، وحفاضات ورابطة شعر معلقة في الأغصان، واستمر البحث عنهم لأيام، لكن أعاق عملية البحث الأشجار العملاقة التي وصل طول بعضها لنحو 40 مترا، والحيوانات البرية والأمطار الغزيرة، وجميعها جعلت عملية العثور على الأطفال التائهين صعبة تصل إلى المستحيلة.

العثور على الأطفال الأربعة في غابة الأمازون

وبعد العثور على الأطفال الذين ظهور بشكل هزيل في الصور وضعفاء يحتاجون إلى الطعام، تم نقلهم على متن طائرة إسعاف جوية إلى قيادة النقل الجوي العسكري في العاصمة بوغوتا، حيث سيتم تقييم حالتهم الجسدية والعقلية.

وقالت جدة الأطفال الأربعة ماريا فاطمة فالنسيا، إنها تتنظرهم لاحتضانهم بمجرد لم شمل العائلة في مدينتهم، وإنها تشكر الجميع الذين ساهموا في إنقاذ أحفادها.