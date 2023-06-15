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القبض على «عصابة السيارات» في طنطا.. نفذت 16 واقعة سرقة

كتب:

محمد بركات
02:39 م | الخميس 15 يونيو 2023
سرقة

سرقة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط عناصر تشكيل عصابي ضم 3 متهمين لهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الغربية، تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة محتويات السيارات بأسلوب المغافلة والضغط على الكابوت وفتح صندوق السيارات، مستخدمين دراجة نارية «تروسيكل».

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 16 واقعة بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها وكذا الدراجة النارية المستخدمة في نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات