إحالة مسجل خطر للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة بطاريات السيارات في التبين

أمرت النيابة العامة، بإحالة المتهم بسرقة بطاريات السيارات مستخدما أسلوب الضغط على الكابوت، في منطقة التبين بمحافظة القاهرة، إلى المحاكمة الجنائية، مع تحديد جلسة لنظر أولى جلسات محاكمته.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت بتلقي وحدة مباحث قسم شرطة التبين، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بالقبض على أحد الأشخاص الذي يقيم في دائرة القسم وله معلومات جنائية، أثناء شروعه في سرقة بطارية من إحدى السيارات بأسلوب الضغط على الكابوت.

أسلوب الضغط على الكابوت

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وتم القبض على المتهم الذي أقر بمزاولة ذلك النشاط الإجرامي الذي تخصص في ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة، كما اعترف أيضا بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات وأتهموه بالسرقة، وحررت الأجهزة الأمنية محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية

فسر المحامي أحمد محسن الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

3 سنوات حبس إذا توافر فيها ظرف المشدد

ولفت الخبير القانوني إلى أن المتهمتين تعاقبان بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.