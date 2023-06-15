عاجل.. منتخب مصر يضع ليفربول في ورطة بسبب محمد صلاح

أصبح شبح غياب محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عن عدد من مباريات فريقه في الموسم الجديد، يطارد يورجن كلوب المدير الفني لـ«الريدز»، للمرة الثانية على التوالي.

أزمة في ليفربول بسبب محمد صلاح

وأفرد موقع «ليفربول إيكو» المُقرب لقلعة أنفيلد، تقريرا مطولا عن المباريات المحتمل غياب صلاح عنها بسبب ارتباطه بالمشاركة مع منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة، ما بين 13 يناير وحتى 11 فبراير 2024.

وأوضح التقرير: «الريدز عانى في غياب ساديو ماني في كأس الأمم الأفريقية 2017، فضلا عن اللعب دون كلا من نابي كيتا وماني وصلاح خلال منتصف موسم 2021/202 للمشاركة بنسخة 2019 من البطولة القارية».

صلاح قد يغيب عن 7 مباريات لـ ليفربول في الموسم الجديد

وأكمل: «كان من المقرر إقامة نسخة 2024 هذا الصيف، إلا أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) اتخذ قرارًا بتغيير تاريخ البدء إلى 13 يناير 2024، بسبب مخاوف من ارتفاع درجات الحرارة في حالة إقامة المباريات خلال شهري يونيو ويوليو».

وأضاف: «قرار محمد صلاح بشأن موعد الالتحاق بزملائه في المنتخب المصري قبل موعد انطلاق البطولة.، سيكون فاصلا بشأن الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي، التي تقام دائما في عطلة نهاية الأسبوع الأولى من العام الجديد، أي قبل أسبوع واحد من انطلاق كأس الأمم الأفريقية».

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